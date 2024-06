Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone

Trybunał pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz orzekł w środę, że ustawa uchwalona w styczniu przez Sejm bez udziału Wąsika i Kamińskiego jest niezgodna z konstytucją. Powodem tego jest – według Trybunału – niedopuszczenie do głosowania dwóch posłów.

Chodzi w tym przypadku o nowelizację ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która jest jedną z ustaw przyjętych po wygaszeniu mandatów poselskich byłych szefów MSWiA.

Kamiński, Wąsik i Trybunał Konstytucyjny. Spór o mandaty dwóch posłów

Przypomnijmy, że utrata tych mandatów wiązała się prawomocnym skazaniem ich na dwa lata więzienia za nadużycie władzy w tzw. aferze gruntowej. W konsekwencji marszałek Sejmu wydał postanowienia o wygaszeniu ich mandatów, co skutkowało niedopuszczaniem ich do udziału w pracach Sejmu i głosowania. Decyzje te były i są kwestionowane do dziś.

Spór przeniósł się do Trybunału. Od końca stycznia bowiem prezydent Andrzej Duda skierował tam już 14 wniosków w trybie kontroli następczej o zbadanie konstytucyjności ustaw. We wnioskach kwestionuje tryb ich uchwalenia, wskazując, że nastąpiło to bez dopuszczenia do głosowania dwóch posłów: Wąsika i Kamińskiego. W środę z wątpliwościami prezydenta zgodził się TK i orzekł o niekonstytucyjności ustawy.