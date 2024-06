Zaznacza przy tym, że uchwała Sejmu, usuwająca skutki kryzysu konstytucyjnego w TK, nie ma wyłącznie charakteru politycznego i deklaratoryjnego, jak sądzą niektórzy prawnicy, lecz wywołuje istotne skutki prawne, wykonując wyroki ETPC. Dowodem na to — jak podkreśla — są działania rzecznika praw obywatelskich.

Zdaniem Zalasińskiego w ślad za RPO powinny pójść inne organy państwa.

— Uważam, że prokurator generalny oraz Sejm powinni bezwzględnie wycofywać swój udział ze wszystkich spraw przed TK, w których uczestniczą osoby niebędące sędziami Trybunału, czyli tzw. dublerzy. Założeniem uchwały Sejmu było bowiem usunięcie wszelkich podstaw prawnych dla orzekania sędziów dublerów. Uchwała skutek taki wywołała — twierdzi ekspert.

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Prof. Andrzej Zoll, były prezes TK i były rzecznik praw obywatelskich

Uważam, że rzecznik praw obywatelskich ma rację w tej sprawie i gdybym był rzecznikiem też nie współdziałałbym z takim Trybunałem. Bo niestety nie mamy już Trybunału Konstytucyjnego. Wiele spraw, w których orzeka jest kompletnie poza jego kompetencją, jak chociażby ostatnie zabezpieczenia. Co więcej, sądzę, że ten Trybunał nie ma w ogóle podstawy do orzekania. W rezultacie dziś żadna decyzja TK nie pociąga za sobą skutków prawnych, również ta dotycząca uchwały Sejmu usuwającej skutki kryzysu konstytucyjnego w TK. A w uchwale tej jest przecież wezwanie skierowane do wszystkich organów państwa do uznawania decyzji TK jako niewywołujących skutków prawnych. Oby w ślad za rzecznikiem poszły inne instytucje.