Jakoś strony składające środki zaskarżenia nie podzielają tych obaw. W głównej mierze jest to jedynie narracja mająca usprawiedliwić roszczenia tych sędziów do decydowania, kto może zasiadać w SN. Oczywiście narracja ta zyskała pewien posłuch za granicą, co znalazło wyraz w orzeczeniach ETPC i później TSUE. Jednak nikt jakoś nie formułuje takich twierdzeń w odniesieniu do NSA, w którym orzekają razem starzy i nowi sędziowie, choć ci ostatni powołani zostali w wyniku tej samej procedury, ponoć mającej być źródłem "wszelkiej nieprawości". Widać na tym przykładzie, że sąd ostatniej instancji może normalnie funkcjonować ze starymi i nowymi sędziami orzekającymi razem.

Sformułowany został apel do Prezydenta RP i marszałków Sejmu i Senatu o niezwłoczne podjęcie działań legislacyjnych, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym SN. To dobry moment na takie reformy?

Pierwsza prezes SN dawno wzywała do podjęcia prac legislacyjnych nad tymi zmianami i wciąż ich oczekuje. Poprzednia koalicja była temu niechętna, a i obecna się do tego nie kwapi. Dla polityków bałagan w sądownictwie jest korzystny, bo polityka karmi się konfliktem. Niestety, niektórzy sędziowie dążąc do odtworzenia nieformalnej władzy do decydowania o powołaniach do SN, dają się wykorzystać politykom destabilizując sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Politycy zaś wolą by sędziowie sami niszczyli wymiar sprawiedliwości używając orzeczeń jak cepów na nieakceptowanych sędziów. Tymczasem słabe sądownictwo, to większa władza polityków, ale tych 37 sędziów zdaje się tego nie dostrzegać.

Autorzy oświadczenia wskazują, że od czerwca 2020 r. pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska, powołując się na przepisy antycovidowe, odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego SN. Swój apel uznają za jedyną formę wypowiedzi o istotnych społecznie kwestiach. Może więc warto zwołać takie zgromadzenie?

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN. Zbliża się termin składania rocznych sprawozdań przez izby i gdy te wpłyną, zostanie ono zwołane. Będzie można wówczas przedyskutować wszystkie te problemy. Nie wiem jednak, czy owych 37 sędziów będzie zainteresowanych udziałem w tym zgromadzeniu.

rozmawiał Marek Domagalski