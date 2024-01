W stanowisku z 25 stycznia 2024 roku wezwano osoby powołane do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego przy udziale tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa do powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objęły w Sądzie Najwyższym.



Do Prezesów SN kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zwrócono się o zawieszenie pracy tych Izb i przekazania w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach SN, adekwatnie do ich przedmiotu.



Jednocześnie zaapelowano do organów państwa odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do niezwłocznego podjęcia działań, które usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego.



Sędziowie podpisani pod apelem wyjaśnili, iż od czerwca 2020 roku Pierwszy Prezes SN — powołując się na przepisy dotyczące zwalczania epidemii — odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, w związku z tym wystosowanie apelu uznają za jedyną formę, w jakiej mogą wypowiedzieć się o istotnych społecznie kwestiach.



Wśród adresatów apelu znaleźli się Prezydent, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny - Minister Sprawiedliwości oraz sędziowie SN powołani do pełnienia urzędu w postępowaniach prowadzonych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 7 grudnia 2017 roku.