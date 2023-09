Każdy prawidłowo oddany w wyborach głos powinien się liczyć, a obecne ograniczenie czasowe narusza istotę czynnego prawa wyborczego

Problem ten dostrzegł rzecznik praw obywatelskich, który jeszcze w kwietniu tego roku sygnalizował, że wyżej opisany mechanizm uzależnia ważność i skuteczność głosu od okoliczności, które są niezależne od wyborcy i wynikają z ewentualnych problemów ze sprawnością działania administracji wyborczej. W tym zakresie RPO zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu o rozważenie zmiany przepisów, aby usunąć ograniczenie czasowe liczenia głosów w obwodach za granicą. Głównym argumentem była teza, że każdy prawidłowo oddany w wyborach głos powinien się liczyć, a obecne ograniczenie czasowe narusza istotę czynnego prawa wyborczego.

Dlaczego PiS, mając na stole gotowe rozwiązanie wydłużające możliwość liczenia zagranicznych głosów do 48 godzin, nie chciało podjąć takiej ustawy?

Na powyższy apel zareagowała strona senacka, która wystąpiła z inicjatywą, aby dokonać zmiany w Kodeksie wyborczym i dwukrotnie wydłużyć czas na policzenie głosów przez zagraniczne komisje wyborcze. Niestety projekt trafił do sejmowej zamrażarki i nie został przez rozpatrzony. 30 sierpnia tego roku było ostatnie posiedzenie Sejmu, więc pytaniem retorycznym jest kwestia, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, mając na stole gotowe rozwiązanie wydłużające możliwość liczenia zagranicznych głosów do 48 godzin, nie chciało podjąć takiej ustawy, która przecież dostosowałaby art. 230 Kodeksu wyborczego do obecnych realiów wyborczo-referendalnych.

Przepisy Kodeksu wyborczego przewidują, że w stosunku do wszystkich zagranicznych obwodów do głosowania wchodzą one w skład okręgu wyborczego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Nie bez przyczyny zatem problemy zagranicznych wyborców są szczególnie istotne dla kandydatów z listy warszawskiej. W związku z tym jako kandydat do Sejmu z tej listy wsłuchałem się w głos Polonii i obywateli na stałe mieszkających za granicą i otworzyłem specjalny punkt informacyjny, w którym telefonicznie i mailowo każdemu zainteresowanemu może być udzielona kompleksowa pomoc w kwestiach głosowania zagranicznego (m.in. organizacja transportu do komisji, procedura dopisania do spisu wyborców, potwierdzanie uprawnień wyborczych).

Niezależnie od sygnalizowanych powyżej problemów pozostaje jedynie mieć nadzieję, że tym razem państwo polskie nie zawiedzie swoich obywateli, a wszyscy uprawnieni do głosowania zagraniczni wyborcy będą mogli 15 października skutecznie oddać swój głos – bez obaw, że ich wola i trud związany z dojazdem do zagranicznej komisji wyborczej pójdzie na marne.