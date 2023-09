25 września rozpoczyna się działanie systemu e-wybory. System ten pozwoli przez kolejne dwa tygodnie, do 10 października, na zapisy wszystkich tych obywateli polski za granicą, którzy chcą głosować w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Trzeba pamiętać, że najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (czyli do 25 września) konsulowie mają obowiązek podać, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców informacje m.in. o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów.

Drugim sposobem na oddanie głosu za granicą jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania to dokument, który można uzyskać zarówno w kraju, jak i za granicą, i na podstawie którego można zagłosować w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania zarówno w kraju, jak i za granicą.

W tym roku zaświadczenie o prawie do głosowania wydane na wybory do Sejmu i Senatu dotyczyć będzie z mocy prawa również referendum wyznaczonego na ten sam dzień. Można oczywiście dokonać wyboru i oddać głos jedynie w jednym z tych głosowań. Masz prawo zakomunikować decyzję Obwodowej Komisji Wyborczej przy wydawaniu karty do głosowania.

Kiedy oddać głos w wyborach

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godziną 7:00 a 21:00 czasu miejscowego w dniu głosowania. Jeżeli jednak głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, będzie ono przeprowadzone w dniu poprzedzającym, czyli 14 października (tak jest w Argentynie, Brazylii, Chile, Kanadzie, Kolumbii, Kubie, Meksyku, Panamie, Peru, Stanach Zjednoczonych Ameryki).