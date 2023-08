Bogusław Chrabota: O prawo Polaków do głosowania za granicą

Jedyna szansa jest w powoływaniu nowych obwodów i mnożeniu komisji obwodowych. Nie tylko w małych wioskach, o co z takim zapałem zabiegało PiS, ale również za granicą, gdzie będzie mogło zagłosować młodsze pokolenie. W imię polskiej demokracji należy oczekiwać, że MSZ dołoży wszelkich starań, by było to możliwe. A przede wszystkim wesprze tych Polaków, którzy, jak w opisywanym przez nas przypadku pana Michała Skrzywanka (próbuje zorganizować komisję na Sri Lance), wzięli sprawę oddania głosu w wyborach we własne ręce.

Jak się okazuje, jest to możliwe; co więcej, w wielu krajach Europy samorządy chętnie pomagają w organizowaniu lokalów, więc należy zrobić wszystko, by rodacy w Kolombo, Saragossie, Turynie czy na Malcie mogli zagłosować jak ich najbliżsi w Rzeszowie czy Warszawie. Mają do tego prawo i jeśli zostanie to z tych czy innych powodów zlekceważone, zapamiętają to na długo.