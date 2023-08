Trwa walka o prawo do głosowania poza Polską. „Jest wielkie ożywienie”

Po co ich liczba ma się zwiększyć? W najbliższych wyborach za granicą nie będzie można głosować korespondencyjnie, lecz tylko osobiście. Niektórzy wyborcy do pokonania będą więc mieli nawet setki kilometrów. Jednak przy tworzeniu komisji nie chodzi tylko o komfort głosujących, lecz, jak podkreśla KO, o uczciwość wyborów.

Chodzi o to, że zgodnie z kodeksem wyborczym, jeżeli w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania za granicą komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania, „głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe”. Przepis znajduje się w prawie wyborczym od 2001 r. i dotąd nie stwarzał problemów. Zdaniem opozycji inaczej może być jednak 15 października, bo proces liczenia głosów może się wydłużyć za sprawą innych przepisów przyjętych przez PiS. W dodatku komisje mają zajmować się też liczeniem głosów z referendum. Zdaniem opozycji jedynym wyjściem z tej sytuacji jest radykalne zwiększenie liczby komisji.

Kłopoty z głosowaniem za granicą. „Świadoma gra PiS na obniżenie frekwencji”

Nie uda się ukryć, że opozycja gra we własnym interesie, bo najprawdopodobniej to ona wygra za granicą. Np. w 2020 r. w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski dostał poza Polską aż 74 proc. głosów.

Co na to MSZ, organizujące wybory za granicą? Nie odpowiedziało na nasze pytania o obwody, o których powstanie oddolnie zabiega Polonia. Jeden z urzędników, proszących o zachowanie anonimowości, mówi nam, że ich tworzenie nie jest tak proste, jak przedstawia to opozycja. – Specyfika naszego prawa wyborczego powoduje, że nie znamy liczby wyborców za granicą. Ta liczba jest nieznana w praktyce do kilku dni przed wyborami, gdy wyborcy mogą dopisać się do listy u konsula. Tak więc komisje de facto tworzone są w ciemno – wyjaśnia. – Oczywiście mamy szacunki, oparte m.in. na wcześniejszych wyborach, jednak dochodzą do tego wyborcy przyjeżdżający np. na wczasy. W dodatku polski kalendarz wyborczy jest bardzo krótki. W niektórych miastach jest już za mało czasu, by zarezerwować odpowiedni lokal – dodaje.

Inaczej działania MSZ ocenia opozycja. – Nie mogę tego inaczej nazwać, jak świadomą grą PiS na obniżenie frekwencji za granicą – mówi Tyszkiewicz. Przypomina, że w wyborach z 2019 r. było poza Polską 320 komisji wyborczych. W lipcu MSZ zapowiedziało, że postara się zwiększyć ich liczbę do 400, jednak w sierpniu wiceminister Piotr Wawrzyk podał dużo niższą liczbę – 360. Listy komisji do dziś nie opublikowano.