Proces Pawła Rubcowa miał się toczyć w Sądzie w Przemyślu – tam trafił akt oskarżenia przeciwko niemu.

Reklama

Jednak w sprawie nastąpił zaskakujący zwrot.

- We wtorek, 12 listopada 2024 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu wydał postanowienie o zwróceniu się do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, na podstawie art. 36 k.p.k. o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie - poinformowała „Rzeczpospolitą” sędzia Małgorzata Reizer, rzecznik przemyskiego sądu. Jak wskazała, „akta wraz z postanowieniem zostały już przekazane do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie”.

Sprawa Rubcowa. Sąd w Przemyślu nie chce tej sprawy i ma argumenty

Artykuł. 36 dotyczy tzw. ekonomiki procesowej – pozwala na przekazanie sprawy innemu sądowi ze względu na miejsce zamieszkania uczestników postępowania.