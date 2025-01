Wypłata pieniędzy dla PiS po decyzji PKW. Minister Andrzej Domański zdecydował

Kto orzeknie o wyborach? Sejm zdecyduje co dalej z ustawą incydentalną Szymona Hołowni

Nie ma zgody w Sejmie co do projektu tzw. ustawy incydentalnej dotyczącej orzekania o ważności najbliższych wyborów prezydenckich. PiS chce wyrzucić przepisy do kosza, a PSL proponuje, żeby wybory zatwierdzał Trybunał Stanu.