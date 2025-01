Tomasz Pietryga: Domański odbił piłeczkę, która może już do niego nie wrócić

Czy Sylwester Marciniak i PKW odpowiedzą ministrowi Domańskiemu?

PKW może oczywiście również zdecydować się na odpowiedź. Pytanie tylko w jakiej formule, bo tu również nie ma procedury i praktyki. Czy „wykładnię” uchwały zrobi sam przewodniczący Sylwester Marciniak, czy też zostanie opracowana kolegialnie przez wszystkich członków PKW i przyjęta w formie oświadczenia, stanowiska, uchwały? Tego również nie wiadomo. Można jednak dalej teoretycznie rozważać, że gdyby była to wykładnia indywidualna sędziego Marciniaka, to raczej potwierdziłaby konieczność wypłaty pieniędzy, na co wskazują jego dość jednoznaczne wypowiedzi dla mediów. Bo według przewodniczącego źródłem jest obowiązująca ustawa, wskazująca, że PKW wypełnia wolę SN, a komisja nie ma tu żadnego ruchu. Oczywiście tu wchodzimy na płaszczyznę, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest sądem czy nie.

Gdyby jednak PKW chciało to zrobić kolegialnie, wspólnie opracowując stanowisko dla MF, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej członkowie niczego nie wyjaśnią, nie dojdą do wspólnej konkluzji, pogłębiając w ten sposób wątpliwości ministra. Uprawomocniona zostanie jednak tym samym nieistniejąca dotąd ścieżka „doprecyzowująco-odwoławcza” stworzona ad hoc przez Domańskiego. I sprawa utknie w martwym punkcie, a wianuszek ekspertów i autorytetów prawniczych przez kolejne tygodnie będzie się głowił i spierał, jak wybrnąć z tej sytuacji, jaką prawną ścieżkę wybrać.

Czytaj więcej Opinie Prawne Prof. Ewa Łętowska: Prawno-polityczny przekładaniec Pod uchwałą z 30 grudnia 2024 r. w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS z wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogłaby się śmiało podpisać wyrocznia delficka.

Andrzej Domański prosi PKW o wykładnię, a serial „co z pieniędzmi dla PiS” trwa

Jak na razie rozpoczęty w zeszłym roku serial „co z pieniędzmi dla PiS” trwa. Dynamika polityczna oraz przyjmowane coraz bardziej złożone wykładnie prawne wskazują na to, że największa partia opozycyjna w progu kampanii wyborczej pieniędzy nie otrzyma, co uderzy w jej zdolności operacyjne i otworzy przestrzeń do kwestionowania wyników wyborów przez kwestionowany Sąd Najwyższy. A taka sytuacja spokoju w tych wyborach na pewno nie wróży.