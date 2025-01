Jakie argumenty ma PiS? Czym może uzasadniać tę skargę?

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego jeśli sąd uzna skargę PiS, to PKW musi niezwłocznie postanowić o przyjęciu sprawozdania wyborczego, czego konsekwencją jest niezwłoczna wypłata należnych środków. A do tej wypłaty nie dochodzi od ponad tygodnia. Czy to jest wystarczający czas do spełnienia przesłanki niedziałania ministra? Niekoniecznie. Termin „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”. Sądy w tej sprawie wypowiadają się niejednoznacznie. W wielu wyrokach mówi się o obowiązku podjęcia działań bez zbędnej zwłoki. W tej sytuacji rodzi się jednak pytanie, czy minister, próbując rozszyfrować tę niejasną uchwałę zwracając się np. do PKW o wykładnię nie będzie w zwłoce. Uważam, że takie działanie może niwelować przesłankę bezczynności, ponieważ organ-minister próbowałby ustalić stan prawy i podjąć na tej podstawie działania. Dotychczas minister jednak tego nie czyni, dlatego po upływie dwóch, trzech tygodni pełnomocnik komitetu PiS może formułować skargę

Czy PiS może zrobić coś jeszcze żeby skuteczne domagać się wypłaty środków z dotacji?

Według mnie to jedyny dostępny sposób, który ma jakiekolwiek szanse powodzenia. Należy jednak pamiętać, że złożenie przez PiS takiej skargi do sądu administracyjnego spowoduje znaczne wydłużenie procesu, który ma się zakończyć wypłatą pieniędzy. Zakładając optymistycznie, że skarga zostanie przez sąd przyjęta, to postępowanie dwuinstancyjne może trwać długie miesiące. A PiS nadal będzie bez pełnej dotacji.

Partia może też próbować uruchomić drogę karną i cywilną. Jednak ani jednej ani drugiej nie wróżę sukcesów. Zarówno złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa raczej nie będzie skuteczne, bo prokuratura prawdopodobnie nie podejmie takiej sprawy w sytuacji, kiedy uchwała PKW jest tak niejednoznaczna (PiS we wtorek poinformował o złożeniu stosownego zawiadomienia - red.). Z kolei złożenie pozwu cywilnego też ma małe szanse na powodzenie, bo minister działa jako organ, a nie jako osoba fizyczna. Przyjmując jednak, że taka próba będzie podjęta, to wystąpienie z pozwem cywilnym przeciwko Skarbowi Państwa warunkowane jest stwierdzeniem zaniechania wydania decyzji stanowiącej źródło szkody. Nie wykluczam jednak że PiS będzie próbowało uruchomić te ścieżki i potraktuje je jako element nacisku politycznego.