Porażka Sienkiewicza. Sąd odmówił postawienia Polskiego Radia w stan likwidacji

Ministerstwo Kultury poinformowało, że Sąd Rejonowy w Warszawie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji dla "Radio dla Ciebie". Oznacza to zatwierdzenie działań ministra Sienkiewicza w zakresie przeprowadzenia postępowań likwidacyjnych w spółkach mediów publicznych należących do Skarbu Państwa.