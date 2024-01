Trybunał broni status quo w TVP, Polskim Radiu i PAP. Rząd: to niewiążący wyrok

Wyrok może być jednak uznany za nieistniejący, w związku z tym , ze w składzie orzekającym zasiadał Jarosław Wyrembak – nieprawidłowo wybrany na stanowisko sędziego TK. Taka sytuację napiętnował Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 7 maja 2021 r. w polskiej sprawie Xero Flor (skarga nr 4907/18).

Rząd: ci sędziowie nie powinni orzekać

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skomentowało ten wyrok jako niemający jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji. W komunikacie wskazano, że „w składzie orzekającym brali ponadto udział Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie PiS uczestniczyli w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w 2015 i 2016 roku, co podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie”. Dodano też, że składowi przewodniczyła Julia Przyłębska (decydująca o wyborze składu), która została wadliwie powołana do pełnienia funkcji prezesa TK.

Przypomnijmy, że minister Bartłomiej Sienkiewicz zgłosił do sadów rejestrowych nowe zarządy spółek państwowych mediów wyłonione przez nowe rady nadzorcze (powołane przez tegoż ministra działającego jako walne zgromadzeni akcjonariuszy). Zgłosił też wszczęcie procedur likwidacyjnych wobec tych spółek. Jak dotychczas sądy rejestrowe oddaliły wnioski o zmiany zarządów w Telewizji Polskiej i „centralnej” spółce Polskiego Radia. Jednak jak dotychczas sądy zaaprobowały wszczęcie likwidacji 11 spośród 17 spółek prowadzących regionalne rozgłośnie Polskiego Radia.

Sygnatura akt: K 29/23