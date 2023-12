Resort kultury opublikował komunikat o zamiarze wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec spółek mediów publicznych: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Wyjaśniono, iż ma to związek z z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych (w sobotę prezydent zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 r., w którym przewidziano 3 mld zł dla mediów publicznych).



W wydanym komunikacie Ministerstwo Kultury wskazało, że w obecnej sytuacji takie działanie (postawienie w stan likwidacji) pozwoli na "zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania”.

Likwidacja TVP, PR i PAP — co faktycznie oznacza

Scenariusz wszczęcia procedury likwidacyjnej spółek mediów publicznych był rozważany już wcześniej. Pisaliśmy o nim na łamach „Rzeczpospolitej”.

TVP, PR i PAP są spółkami akcyjnymi, a jedynym ich właścicielem jest Skarb Państwa. Aby je formalnie zlikwidować, trzeba podjąć uchwały o ich rozwiązaniu. Może to uczynić jednoosobowo minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. To on bowiem wykonuje w nich uprawnienia Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach.