Uzdrowienie TVP, Polskiego Radia i PAP przez likwidację. Co na to prawo

Zmiany ustaw później

Ostateczne sfinalizowanie likwidacji mogłoby jednak napotkać utrudnienie ustawowe. Spółki PR, TVP i PAP mają zapewniony byt z mocy prawa, a konkretnie ustaw o radiofonii i telewizji oraz o Polskiej Agencji Prasowej. Istnieje zatem poważne ryzyko, że sąd rejestrowy, o ile będzie działał praworządnie, nie wykreśli tych spółek z rejestru.

Dlatego pełna likwidacja może się okazać niemożliwa bez stosownych zmian ustaw o radiofonii i telewizji oraz o PAP. W dzisiejszym układzie politycznym taka inicjatywa mogłaby być skazana na niepowodzenie ze względu na prawdopodobne skuteczne weto prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby jednak zaistniały warunki do zmian tych ustaw, to nowe przepisy mogłyby przewidywać np. utworzenie spółek mediowych o nazwach podobnych do dzisiejszych (np. Nowa Telewizja Polska). Wówczas można by było zakończyć likwidację wykreśleniem starych spółek z rejestru. Nowe spółki prawdopodobnie przejęłyby cały ich majątek i większość pracowników.

Agenci Glińskiego

Jakie znaczenie miałyby zmiany statutów spółek mediów publicznych, o które zabiegał minister Gliński? W praktyce można by je obalić w sądzie. Gdyby bowiem doszło do zmian statutów ograniczających możliwość bycia likwidatorem tylko do członków zarządu, to naruszałoby to przepis art. 463 § 1 k.s.h. Przepis ten daje walnemu zgromadzeniu (tu: ministrowi kultury) swobodę w powoływaniu likwidatorów innych niż członek zarządu. Takie uprawnienia ma też sąd rejestrowy, który może powołać z ważnych powodów dowolne osoby na stanowisko likwidatorów. Z tych względów taka zmiana statutu byłaby sprzeczna z prawem i nie powinna być zarejestrowana przez sąd rejestrowy.