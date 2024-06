Czy sygnaliści mogą pójść z informacjami do mediów?

Zgłoszenie do mediów to nic innego jak tzw. ujawnienia publiczne. Ustawa przewiduje trzy stopnie zgłoszenia tj. wewnętrzne, zewnętrzne do organu publicznego i jako ostatnie ujawnienie publiczne. Te ostatnie są uzasadnione tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zasadą bowiem jest, że zgłoszenie powinno nastąpić w pierwszej kolejności do głównego zainteresowanego, czyli podmiotu którego dotyczy, lub do organu publicznego. Media nie są bowiem podmiotem, do którego zgłaszający powinien kierować pierwsze kroki. W zgłoszeniu nie ma bowiem chodzić o sensację, a być reakcją na naruszenie lub prewencja przed dalszymi naruszeniami. Co więcej zgłoszenie do prasy jest wprost wykluczone spod działania ustawy, tutaj przepisy odsyłają do prawa prasowego. Ujawnienie informacji w mediach z pominięciem wcześniejszych etapów będzie uzasadnione wyjątkowo, przykładowo, gdy chodzi o naruszenie interesu publicznego lub nieodwracalną szkodę. Możemy sobie wyobrazić sytuację związaną z zanieczyszczeniem środowiska, wody na wysoką skalę, gdzie natychmiastowe szybkie działanie jest uzasadnione, ale są to bardzo ocenne sytuacje. Na tym tle może pojawić się wiele sporów.

W jakiej formie sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia prawa?

Aby maksymalnie zapewnić sygnaliście możliwość dokonania zgłoszenia ustawa zapewnia zgłoszenia ustne i pisemne. Chodzi o to, aby zapewnić zgłaszającym szeroki dostęp do zasygnalizowania nieprawidłowości. Ograniczenie kanału zgłoszeń do platformy on-line w dużym zakładzie produkcyjnym, w którym większość pracowników nie korzysta z komputerów, byłoby nieuzasadnionym utrudnieniem. Dlatego zarówno zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne mogą nastąpić w formie pisemnej lub ustnej. Szczegóły i forma zgłoszenia będą określone we właściwych procedurach przez właściwe podmioty.

Sygnaliści: jakie obszary tematyczne obejmuje zgłaszanie naruszeń?

Zgłaszanie naruszeń obejmuje bardzo szeroki zakres. Generalnie chodzi o naruszenia dotyczące prawa Unii Europejskiej, które wymagają szczególnej ochrony. Chodzi zatem o takie obszary jak m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska itp. Wciąż trwa dyskusja co do tego czy naruszenia prawa pracy powinny mieścić się w tym katalogu. Nie są one bowiem objęte Dyrektywą. Dopiero w finalnych pracach nad projektem dodano prawo pracy i przeciwdziałanie korupcji, jako obszary, które również mają być objęte systemem. Taka wersja została uchwalona przez Sejm 23 maja, ale już podczas prac w Senacie wprowadzono zmiany i prawo pracy zostało usunięte z zakresu ustawy. Pozostaje zatem czekać na dalszy przebieg prac w Sejmie. Wątpliwości w tym zakresie na pewno nie brakuje. Na etapie prac nad ustawą w Senacie pojawiły się wnioski o usunięcie prawa pracy z tego katalogu, a z drugiej strony strona społeczna postulowała rozszerzenie tego katalogu również na naruszenia związane z umowami cywilnoprawnymi. Pokazuje to, że temat jest rzeczywiści dyskusyjny.

Czy sygnalista może być anonimowy?

Decyzja co do przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń anonimowych pozostaje w gestii pracodawcy. Ustawodawca nie zdecydował się przymusić pracodawców do przyjmowania anonimów. Zgłoszenia anonimowe posiadają bardzo istotny walor i często są cennym źródłem informacji. Z drugiej strony pracodawcy mają obawy, że procedowanie zgłoszeń anonimowych otworzy falę nieprawdziwych zgłoszeń, składanych w złej wierze np. jako odwet na przełożonym. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku zgłoszeń dokonywanych do organów publicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia anonimowe.

Jak chroniony jest sygnalista i jakie ma gwarancje bezpieczeństwa?

Sygnalista chroniony jest na wiele sposobów. Chronione są jego dane osobowe, wyłączona jest także jego odpowiedzialność, w tym dyscyplinarna, za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób czy obowiązków określonych w przepisach prawa, a także innych praw takich jak prawo autorskie czy prawo ochrony dóbr osobistych oraz w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jednak zakazane jest podejmowanie wobec sygnalisty jakichkolwiek działań odwetowych, których zakres został określony, szeroko, jak rozwiązanie umowy o pracę, obniżenie wynagrodzenia czy mobbing. Zabroniona jest nawet groźba lub próba takich działań. Ich podjęcie wiąże się z odpowiedzialnością karną, co stanowi istotny czynnik prewencyjny. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ochrona przysługuje wyłącznie przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia. Nie chodzi zatem o przyznanie szczególnego parasola ochronnego nad zgłaszającym, a jedynie zapewnienie mu bezpieczeństwa, aby dokonanie przez niego zgłoszenia nie wiązało się dla niego z represjami z tego tytułu. Jeśli zatem pracownik z zupełnie innego powodu, niezwiązanego ze zgłoszeniem, a np. nienależytym wykonywaniem zadań czy ciężkim naruszeniem swoich obowiązków zostanie zwolniony, o naruszeniach przez pracodawcę nie powinno być mowy. Tutaj jednak pracodawcy będą stali przed dużym wyzwaniem, aby wykazać, że ich decyzja nie miała związku ze zgłoszeniem.

Konsekwencje dla sygnalisty. Co zrobić, gdy spotkają mnie represje ze strony pracodawcy?

Sygnalista, którego spotkały represje może wystąpić z roszczeniami z tego tytułu. Może wystąpić o odszkodowanie, nie niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, lub zadośćuczynienie. Jego sytuacja będzie zdecydowanie korzystniejsza niż pracodawcy. Wystarczy, że wykaże właśnie to, że został odsunięty od obowiązków lub zwolniony. Natomiast to pracodawca będzie musiał udowodnić, że podjęte działania nie były działaniami odwetowymi. Warto również zauważyć, że pracodawcy grozi także odpowiedzialność karna za podejmowanie działań odwetowych w stosunku do sygnalisty.