Podkreśla, że wydaje się, iż francuski podmiot wdrażając swój system wprowadził coś, co na tle polskiego k.p. mieściłoby się w ramach "innej formy monitoringu". Nie była to zatem zwykła kontrola wydajności czy efektywności, a ciągły monitoring.

- Na gruncie polskich przepisów może być on wprowadzony jednak wyłącznie w przypadku jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi.- dodaje.

W jakim zakresie pracownik może być zatem kontrolowany przez pracodawcę?

- Należy odróżnić kontrolę od monitoringu. Sprawdzanie wykonywania przez pracownika jego obowiązków, ich jakości oraz sumienności i staranności w tym zakresie jest wręcz niezbędne do stwierdzenia, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Jest to bowiem część składowa podporządkowania pracowniczego. Obowiązkiem pracodawcy w tym zakresie jest natomiast stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów wyników takiej kontroli.- tłumaczy mecenas.

Natomiast z monitoringiem (np. wizyjnym, poczty e-mali) mamy do czynienia, gdy istnieje ciągłość działań w tym obszarze (rejestracja obrazu, możliwość dostępu do maila służbowego).

- Takie zachowania o charakterze permanentnym muszą być wdrożone i stosowane zgodnie z przepisami zwartymi w kodeksie pracy.- mówi.