Przykład:

Uczestnik PPK ma dwa rachunki PPK, w dwóch różnych instytucjach finansowych - X i Y. W czerwcu uczestnik PPK złożył dyspozycję transferu środków zgromadzonych na rachunku prowadzonym w instytucji Y na rachunek prowadzony przez instytucję X. We wrześniu uczestnik ponownie złożył dyspozycję transferu, jednak tym razem zdecydował, żeby środki zgromadzone na rachunku w instytucji X trafiły na rachunek prowadzony w instytucji Y. Uczestnik mógł tak zdecydować. Ilość transferów zależy wyłącznie od woli uczestnika PPK.

Wypłata transferowa po 60. roku życia

Ponadto uczestnik PPK, który ukończył 60 lat - po spełnieniu określonych przepisami wymagań – może przenieść zgromadzone w PPK środki do zakładu ubezpieczeń, na prowadzony przez bank rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej.

Przy czym dokonanie wypłaty transferowej środków z PPK do zakładu ubezpieczeń jest możliwe w przypadku, gdy uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której – po osiągnięciu przez niego 60. roku życia – nabędzie on prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Natomiast wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej można dokonać tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić ten transfer, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony ustawie o PPK (w art. 99 ust. 1).