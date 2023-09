Kiedy pracownik może przejąć na siebie obowiązki pracodawcy w zakresie PPK?

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK do utworzenia PPK zobowiązane są - co do zasady - wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Obowiązek ten dotyczy też pracodawców zagranicznych i nie zwalnia ich z tego ani brak NIP-u ani brak siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce.

Zagraniczny podmiot, który ma NIP

Jeśli zagraniczny podmiot zatrudniający posiada NIP i jest zgłoszony w ZUS jako płatnik składek, to tworzy PPK na zasadach ogólnych. Oznacza to, że po zatrudnieniu pierwszej osoby zatrudnionej (np. pracownika czy zleceniobiorcy) jest zobowiązany - nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 90 dni zatrudnienia tej osoby - zawrzeć dla niej umowę o prowadzenie PPK (oczywiście pod warunkiem, że nie złoży ona wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) oraz - nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem na zawarcie tej umowy - umowę o zarządzanie PPK.

Zagraniczny podmiot bez NIP

Inaczej będzie w przypadku zagranicznego pracodawcy, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada NIP i nie zgłosił się w ZUS jako płatnik składek, ale zatrudnia na terytorium Polski osobę zatrudnioną (np. pracownika), z którym zawarł umowę „o przejęcie obowiązków płatnika”, na podstawie, której pracownik dokonał w ZUS zgłoszenia siebie jako płatnika składek. Taki podmiot może bowiem uzgodnić z osobą zatrudnioną - w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności - że spoczywające na nim obowiązki, wynikające z ustawy o PPK, będą wypełniane w jego imieniu przez tę osobę zatrudnioną w okresie jej zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Osoba zatrudniona będzie wówczas zobowiązana, na warunkach wynikających z umowy zawartej z podmiotem zatrudniającym, do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK.

Ważne: Zasady, na jakich pracownik będzie „zastępować” zagranicznego pracodawcę, określać powinna zawarta umowa.