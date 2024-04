Wypłata środków z rachunku PPK na wkład własny do kredytu hipotecznego

Uczestnik PPK, który chce wypłacić środki na wkład własny, składa w tym celu wniosek bezpośrednio instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK (nie może skorzystać z pośrednictwa pracodawcy). W dniu złożenia tego wniosku uczestnik nie może mieć ukończonych 45 lat, czyli może to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym jego 45. urodziny. Uczestnik PPK może wypłacić na pokrycie wkładu własnego jednorazowo do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, czyli tyle, ile wypłacił. Bez znaczenia jest to, czy w chwili złożenia wniosku uczestnik PPK jest zatrudniony, a jeśli tak, to czy gromadzi nowe wpłaty do PPK czy złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wypłata na wkład własny realizowana jest przez instytucję finansową na podstawie odrębnej umowy zawartej przez tę instytucję z uczestnikiem PPK.

Definicja wkładu własnego

Wkładem własnym - w rozumieniu ustawy o PPK - są wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,

zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,

nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej,

które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu hipotecznego, o którym mowa w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Jeżeli zatem uczestnik PPK pokrył już wkład własny, ale potrzebuje środków na spłatę zaciągniętego kredytu, nie może skorzystać z wypłaty na wkład własny z rachunku PPK.