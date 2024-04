Izraelski atak odwetowy zamieszał na rynkach

W piątek nad ranem cena baryłki ropy gatunku WTI przebiła poziom 86 USD. Rano wynosiła już tylko 83,6 USD i była o ponad 1 proc. wyższa niż dzień wcześniej. Wraz z kolejnymi informacjami napływającymi z Bliskiego Wschodu dochodziło bowiem do inwestorów, że izraelski atak odwetowy na Iran był bardzo ograniczony i prawdopodobnie nie przyniósł on żadnych znaczących szkód.

„Odpowiedzią Islamskiej Republiki Iranu było zbagatelizowanie skutków ataku, co sugeruje, że reżim ma małą potrzebę, by szybko na niego odpowiedzieć” - piszą analitycy Eurasia Group.

Izraelski atak wywindował cenę złota

Już samo to, że do takiego ataku doszło, stało się jednak impulsem do wzrostu cen złota, czyli surowca zaliczanego do aktywów z „bezpiecznej przystani”. Cena kruszcu sięgnęła w piątek nad ranem rekordowego poziomu 2411,09 USD za uncję. Rano wróciła w okolice 2390 USD za uncję. Od początku roku złoto zdrożało już o prawie 16 proc., a bliskowschodnie napięcia geopolityczne były w ostatnich miesiącach jednym z czynników, które prowadziły do zwyżek cen tego surowca.