Michał Woś był wiceministrem sprawiedliwości w latach 2020–2023, czyli za rządów PiS. W resorcie kierowanym wtedy przez Zbigniewa Zobrę odpowiadał m.in. za więziennictwo. To właśnie tego obszaru wymiaru sprawiedliwości dotyczy postępowanie prowadzone przed Zespół Śledczy w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu – prokuratorzy badają legalność, zasadność i gospodarność działań podejmowanych w okresie od listopada 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. w związku z zarządzaniem Służbą Więzienną.
„Postępowanie zainicjowały zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Służby Więziennej” - informuje prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.
Dodała, że zawiadomienia obejmowały podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Służby Więziennej, a także przez byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją, czyli Michała Wosia. Nieprawidłowości miały polegać m.in. na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
Prok. Adamiak przekazała, że śledczym udało się zgromadzić obszerny materiał dowodowy obejmujący osobowe źródła dowodowe oraz dokumentację. Przeprowadzono również analizę aktów prawnych rangi ustawowej i podustawowej regulujących organizację i funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.
„Dowody te pozwoliły na przyjęcie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Michał Woś w okresie od dnia 2 lutego 2021 r. do 7 listopada 2023 r. przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykonujący stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej oraz Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Służby Więziennej” - poinformowała rzeczniczka PG.
Zdaniem prokuratury, Michał Woś działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej nadając wyższe stopnie oficerskie, gwarantując mianowanie na określone stanowiska oraz uzyskiwanie wyższego wynagrodzenia niż przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
Prok. Adamiak wskazała, że czynów zarzucanych przez prokuraturę Michał Woś miał się dopuścić poprzez:
- wydawanie rozkazów personalnych nadających stopnie oficerskie Służby Więziennej M.P., Maciejowi K., Zbyszko N. oraz Pawłowi. M., a także kierowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o nadanie Zbyszkowi N. i Maciejowi K. stopnia generała Służby Więziennej, mimo, że osoby te nie spełniały ustawowych warunków do przedterminowego awansu, tj. naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz art. 52 ust. 1 cyt. ustawy,
- bezpodstawne wyrażenie zgody w dniu 15 grudnia 2022 r. na mianowanie Zbyszko N., który nie był funkcjonariuszem Służby Więziennej, na stanowisko doradcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz polecenie wydania aktu mianowania go na to stanowisko, w celu przyjęcia do służby w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej na najwyższe stanowisko z mianowania, w sytuacji gdy nie spełniał warunków do przyjęcia do służby stałej, a jedynie do służby przygotowawczej, przy czym jeszcze tego samego dnia Zbyszko N. został powołany na Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, a objęcie tego stanowiska nie było zastrzeżone wyłącznie dla funkcjonariuszy SW, tj. naruszenie art. 38 b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i art. 29 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw,
- wydanie decyzji o przydzieleniu Zbyszkowi N. kwatery tymczasowej położonej w Warszawie na czas pełnienia służby w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej, pomimo braku podstaw prawnych do przyznania takiego uprawnienia, w szczególności z uwagi na fakt, że nie był powołany na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, tj. naruszenie art. 73 ust. 1 i art. 170 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
- wydanie rozkazu personalnego w dniu 20 października 2023 r. i powołanie Maciej K. na stanowisko Czwartego Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dniem 23 października 2023 r., po uprzednim wydaniu polecenia służbowego Dyrektorowi Generalnemu Jackowi K. mianowania Macieja K. z dniem 20 października 2023 r. na stanowisko doradcy Dyrektora Generalnego SW i tego samego dnia wydania polecenia służbowego skierowania wniosku o powołanie go na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego SW, zapewniając w ten sposób Maciejowi K. najwyższe stanowisko z mianowania w Centralnym Zarządzie SW, podczas gdy wynikający z przepisów zakres oraz istniejący podział obowiązków w Centralnym Zarządzie nie wymagał powołania kolejnego, czwartego Zastępcy i nie było uzasadnione potrzebami tej Służby, tj. naruszenie art. 64 ust 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i § 2 ust. 1 pkt 6 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu,
- zaniechanie wyrażenia pisemnej zgody na przyjęcie Pawła M. do służby w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej na stanowisko dyrektora Biura Analiz, w sytuacji gdy pisemna zgoda Ministra Sprawiedliwości była obowiązkowa w przypadku przyjęcia do służby w Inspektoracie funkcjonariusza Policji zwolnionego ze służby w związku z przejściem na emeryturę tj. naruszenie art. 38 b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.
Pod koniec czerwca 2024 r. Sejm uchylił immunitet Michałowi Wosiowi w związku ze śledztwem ws. zakupu przez CBA oprogramowania Pegasus ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. Za odebraniem Wosiowi immunitetu było wówczas 240 na 439 głosujących posłów, przeciw 192, wstrzymało się 7. Większość bezwzględna potrzebna do uchylenia to 231 głosów.
Zarzuty stawiane byłemu wiceministrowi sprawiedliwości dotyczyły nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 kodeksu karnego), nadużycia zaufania (art. 296 kk) oraz wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie w październiku 2025 r.
