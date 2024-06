Sejm zdecydował w piątek 26 czerwca 2024 roku o uchyleniu immunitetu posła Suwerennej Polski Michała Wosia.

Wniosek o uchylenie immunitetu trafił najpierw do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Po początkowym jego przełożeniu na następny dzień, wniosek uzyskał w czwartek pozytywną opinię i został skierowany na posiedzenie plenarne Sejmu. Tam też posłowie podjęli decyzję o uchyleniu immunitetu posła większością 240 głosów za (przeciwko głosowało 192 posłów).

Afera Pegasusa. Woś miał kupić system za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości

Wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia skierował do Sejmu prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wniosek ten dotyczy zarzutu przekroczenia uprawnień przez polityka, gdy sprawował on funkcję sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy. Wtedy to miał on dokonać zakupu systemu Pegasus, opłacając go z pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek trafił do odpowiedniej komisji sejmowej.