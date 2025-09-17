Aktualizacja: 17.09.2025 18:51 Publikacja: 17.09.2025 16:56
Sędzia Waldemar Żurek, występujący w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Bochni.
Foto: Łukasz Gągulski/PAP
Pierwszy, nieprawomocny wyrok w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Bochni w marcu br. Teraz, jak donosi serwis OKO.press, Emilia Szmydt będzie musiała zapłacić orzeczoną wtedy grzywnę.
Sprawa Emilii S. ma związek z tzw. aferą hejterską z czasu rządów PiS. W 2019 r. portal Onet ujawnił, że od czerwca 2018 roku ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak koordynował akcję mającą na celu skompromitowanie co najmniej 20 sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w tym prezesa „Iustitii" Krystiana Markiewicza, poprzez publikację anonimowych historii zawierających plotki oraz pogłoski na temat ich życia prywatnego. Do zawiązanej na komunikatorze WhatsApp grupy nazywanej "Kastą" mieli, oprócz Emilii Szmydt i Łukasza Piebiaka oraz Artura Cichockiego i Tomasza Szmydta, także Konrad Wytrykowski, Przemysław W. Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzicz.
Jeden z poszkodowanych sędziów, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, jeszcze przed ujawnieniem „afery hejterskiej” złożył zawiadomienie o podejrzeniu pomówień i publicznego znieważanie go poprzez atakujące go wpisy, które mogły go narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego.
Zawiadomienie dotyczyło trzech hejterskich kont , w tym należącego do użytkownika „MalaEmiEmi". Potem okazało się, że było to konto Emilii Szmydt, wówczas żony sędziego Tomasza Szmydta, który także brał udział w hejtowaniu sędziów, do czego sam się przyznał w mediach. W 2024 r. Szmydt uciekł na Białoruś. Emilia Szmydt, która mieszka dziś w Wielkiej Brytanii, ujawniła aferę hejterską, przyznała się do hejtowania sędziów i przepraszała Waldemara Żurka za wymierzone przeciw niemu działania.
Kieleccy prokuratorzy po dwóch latach umorzyli śledztwo, ale w marcu 2023 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uchylił ich decyzję i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania. W efekcie, po latach, Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód postawiła Emilii Szmydt zarzuty. Sąd Rejonowy w Bochni uznał, że Emilia Szmydt prowadziła medialną kampanię na dawnym Twittterze (dziś X) w celu oczernienia sędziego Żurka i 19 marca skazał ją za jego pomówienie i znieważenie na karę 6 tys. zł grzywny.
OKO.press zauważa, że Emilia Szmydt jest jak dotąd jedyną uczestniczką afery, która usłyszała zarzuty prokuratorskie. Choć to ona ujawniła aferę, nie otrzymała propozycji współpracy z organami ścigania ani statusu świadka koronnego, który dałby jej ochronę prawną. W tej sytuacji kobieta nie ma interesu w składaniu wyjaśnień, które obciążałyby ją lub współpracujących z nią sędziów. Śledczy nie dostali też zgody Sądu Najwyższego na uchylenie immunitetów sędziowskich głównym sprawcom afery hejterskiej: Arkadiuszowi Cichockiemu, Łukaszowi Piebiakowi, Przemysławowi Radzikowi i Jakubowi Iwańcowi.
Źródło: rp.pl
