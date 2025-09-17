Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były okoliczności prawomocnego wyroku wobec Emilii Szmydt, znanej jako "Mała Emi"?

Pierwszy, nieprawomocny wyrok w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Bochni w marcu br. Teraz, jak donosi serwis OKO.press, Emilia Szmydt będzie musiała zapłacić orzeczoną wtedy grzywnę.

Ataki na Waldemara Żurka miały związek z aferą hejterską

Sprawa Emilii S. ma związek z tzw. aferą hejterską z czasu rządów PiS. W 2019 r. portal Onet ujawnił, że od czerwca 2018 roku ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak koordynował akcję mającą na celu skompromitowanie co najmniej 20 sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w tym prezesa „Iustitii" Krystiana Markiewicza, poprzez publikację anonimowych historii zawierających plotki oraz pogłoski na temat ich życia prywatnego. Do zawiązanej na komunikatorze WhatsApp grupy nazywanej "Kastą" mieli, oprócz Emilii Szmydt i Łukasza Piebiaka oraz Artura Cichockiego i Tomasza Szmydta, także Konrad Wytrykowski, Przemysław W. Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzicz.

Jeden z poszkodowanych sędziów, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek, jeszcze przed ujawnieniem „afery hejterskiej” złożył zawiadomienie o podejrzeniu pomówień i publicznego znieważanie go poprzez atakujące go wpisy, które mogły go narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego.