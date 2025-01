Nie chcieli ścigać Małej Emi. Sąd nakazał zbadać decyzje kieleckich prokuratorów

Jeszcze przed ujawnieniem w mediach w 2019 r. tzw. afery hejterskiej (akcji oczerniania sędziów przeciwnych pisowskim zmianom w wymiarze sprawiedliwości), Waldemar Żurek złożył zawiadomienie o podejrzeniu pomówień i publicznego znieważanie go poprzez wypowiedzi, które mogły go narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego. Zawiadomienie dotyczyło trzech hejterskich kont na Twitterze: „FigoFago8", „Jackob16524713" oraz użytkownika „MalaEmiEmi".

Cała Polska wiedziała, kim jest Mała Emi, ale nie prokuratorzy

Kieleccy prokuratorzy po dwóch latach umorzyli postępowanie. W decyzji Krystian Sikora, ówczesny zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód, twierdził, że nie udało się zidentyfikować sprawców, gdyż Twitter (obecnie X) nie udostępnił danych użytkowników kryjących się pod pseudonimami. Identyfikacji użytkowników hejterskich kont nie byli w stanie przeprowadzić też eksperci, którym zlecono przygotowanie opinii, ani policjanci z wydziałów do walki z cyberprzestępczością.

Sędzia Żurek wnioskował o przeprowadzenie dowodów z przesłuchań wielu osób, m.in. sędziów, a także Małej Emi, czyli Emilii Szmydt (wówczas żony sędziego Tomasza Szmydta, który w ubiegłym roku wyjechał na Białoruś), która potem sama przyznała się do hejtowania sędziów i ujawniła aferę hejterską, a także przepraszała Żurka. Kielecka prokuratura oddaliła jednak jego wnioski dowodowe jako nieprzydatne do ustalenia sprawców znieważeń. Sędzia Żurek to umorzenie zaskarżył.

- Cała Polska, poza prokuratorami, wiedziała, kim jest Mała Emi. Rozumiem, że coś bywa ocenne, ale nie przy tak oczywistych dowodach – twierdzi sędzia Waldemar Żurek.