Sędzia Żurek pozywa Piebiaka, Radzika i Iwańca. Chodzi o tzw. aferę hejterską

Jak informuje portal oko.press, pozew o ochronę dóbr osobistych sędziego Waldemara Żurka trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Żąda w nim przeprosin od Łukasza Piebiaka, Przemysława Radzika i Jakuba Iwańca. Przeprosiny miałyby się ukazać na ich koszt na głównych stronach portali Onet, TVN24, TVP Info, Polsat, Rzeczpospolita i Wyborcza.pl. Dodatkowo w papierowej wersji „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” na stronach 1-3. Sędzia chce też zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznał. Wnioskuje o 100 tysięcy złotych.

Portal przypomina, że w sprawie afery hejterskiej trwają dwa śledztwa. Waldemar Żurek ma w nich status osoby pokrzywdzonej.

Wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich w tzw. aferze hejterskiej

W ubiegłym tygodniu Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował cztery wnioski do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów: Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego i Przemysława Radzika.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, w toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci: zabezpieczonych w Ministerstwie Sprawiedliwości elektronicznych nośników danych i danych informatycznych z serwera, analizy aktywności na portalach społecznościowych osób, które miały być związane z tzw. „aferą hejterską”, wydruków artykułów publikowanych w prasie i na stronach internetowych, zawierających dane pozyskane w nieuprawniony sposób, a mających na celu zdyskredytowanie określonych sędziów, danych użytkowników określonych kont pocztowych, adresów mailowych i numerów IP komputerów, bilingów połączeń telefonicznych oraz zawartości skrzynek pocztowych e-mail użytkowanych przez Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego, Przemysława Radzika i Emilię S. Przesłuchano szereg świadków, w tym 21 pokrzywdzonych, a także uzyskano opinie biegłych z zakresu pisma ręcznego i dokumentów oraz informatyki.