Kto był zamieszany w „aferę hejterską”? Sprawę ujawnili dziennikarze

Ujawniając „aferę hejterską”, Onet ustalił, że podczas szefowania w resorcie sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z ministerstwa miały wyciekać, często wrażliwe, informacje dotyczące krytycznych wobec ówczesnej władzy sędziów. Informacje te były ujawniane następnie we wpisach w mediach społecznościowych.

W planowanie działań angażować mieli się użytkownicy grupy na WhatsAppie o nazwie Kasta/Antykasta. Po wybuchu afery do dymisji podał się wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Do internetowego „grona” – oprócz „Małej Emi” – należeć mieli też sędziowie: Arkadiusz Cichocki (publicznie ujawnił jej szczegóły), Przemysław Radzik (wciąż na stanowisku zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów) i Jakub Iwaniec (usunięty wówczas z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości).

Czytaj więcej Sądy i trybunały Afera hejterska. Sędzia Żurek pozywa Piebiaka, Radzika i Iwańca Krakowski sędzia Waldemar Żurek złożył pozew cywilny, w którym domaga się przeprosin i zadośćuczynienia za tzw. aferę hejterską. Pozwani są były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Łukasz Piebiak, zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik i stołeczny sędzia Jakub Iwaniec.

Główna sprawa „afery hejterskiej” utknęła w martwym punkcie? Co planuje prokuratura?

Główne śledztwo w tej sprawie – prowadzone przeciwko Emilii S. i jej byłemu mężowi Tomaszowi S., wysoko postawionemu za czasów Ziobry urzędnikowi Krajowej Rady Sądownictwa – prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Obojgu zarzuca się przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych, zaś Tomaszowi S. – również znieważenia za pomocą środków masowego przekazu. Emilia S. złożyła już wyjaśnienia, zaś jej były partner wyjechał na Białoruś, gdzie uzyskał azyl.

Wrocławscy śledczy uznali, że aby dalsze postępowanie mogło toczyć się właściwie, kluczowe jest przedstawienie zarzutów także czterem pozostałym sędziom z grupy. Według ustaleń mieli oni brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzącej działania przeciwko kilkudziesięciu sędziom.