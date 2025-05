– Zakładając, że sąd zakazałby korzystania z Facebooka, to co z Instagramem i TikTokiem? Takim rozstrzygnięciem doprowadzilibyśmy do absolutnej kazuistyki. Obecny przepis słusznie sformułowany jest w sposób jak najbardziej ogólny – argumentuje mecenas. – Z kolei zupełny zakaz korzystania z wszelkich platform społecznościowych, czy z internetu w ogóle, byłby zdecydowanie zbyt radykalny i niedopuszczalny – zauważa.

Przepisy chronią przed groomingiem i innymi przestępstwami? Być może wystarczy właściwe ich zastosowanie

Adwokat wyjaśnia, że zakaz kontaktowania się, który przewiduje obecny kodeks karny, może zostać orzeczony, kiedy sprawca został skazany za przestępstwo przeciwko wolności, seksualności lub obyczajności na szkodę małoletniego. Albo za jakiekolwiek inne przestępstwo przeciwko wolności, w tym to popełnione przez internet.

– A zatem w grę wchodzą wszystkie najbardziej typowe przestępstwa, których ofiarą może paść małoletni, w tym grooming (polegający na nawiązywaniu więzi w celu późniejszego wykorzystania seksualnego) czy utrwalanie czynności seksualnej. Nie ma więc przeszkód, by orzec zakaz kontaktowania się ze wszystkimi osobami poniżej 15. roku życia – w jakiejkolwiek formie; bezpośrednio lub w formie elektronicznej – podkreśla mec. Surówka.

I dodaje, że np. w przypadku sprawcy przestępstwa seksualnego dokonanego na małoletnim, skazanego na karę bezwzględnego więzienia, zastosowanie tego środka jest wręcz obowiązkowe – choć to do sądu należy decyzja, w jaki sposób ukształtuje orzeczenie.

Jak zmusić do współpracy serwisy społecznościowe? Walka z internetową przestępczością to czasem syzyfowa praca

Sceptyczny co do możliwości egzekwowania dodatkowych ograniczeń jest też mec. Jakub Wróblewski, prowadzący własną kancelarię adwokacką w Warszawie. – W przypadku tzw. patostreamerów niestosowanie się do zakazu będzie dość oczywiste, ale już tworzenie fikcyjnych kont lub korzystanie z czatów może być dużo trudniejsze do wykrycia – uważa.

Zdaniem mecenasa największym wyznawaniem pozostaje kwestia współpracy organów ścigania z serwisami społecznościowymi, które często nie ułatwiają procesu uzyskiwania informacji o konkretnym użytkowniku. A to utrudnia walkę z internetową przestępczością. – W dodatku serwisy te, podczas rejestracji, rzadko stawiają wymóg przesłania chociażby skanu dowodu osobistego, co byłoby dodatkową przeszkodą dla sprawcy, a także umożliwiałoby ujawnienie naruszenia zakazu – precyzuje adwokat.