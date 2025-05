Do obecnego katalogu środków karnych, które wobec sprawców przestępstw mogą orzekać, polskie sądy, dodany miałby być nowy – zakaz korzystania z określonej platformy lub platform cyfrowych. O rozważenie wprowadzenia takiego środka do kodeksu karnego Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przestępstwa przeciwko dzieciom w internecie i mediach społecznościowych. RPD proponuje nowy środek karny

– Z dużym niepokojem obserwuję rosnącą liczbę czynów zabronionych popełnianych w świecie wirtualnym, w których pokrzywdzonymi są dzieci i młodzież. Dodatkowo, część sprawców, nawet po otrzymaniu wyroku sądowego za czyny zabronione w środowisku cyfrowym, wraca do zakazanej działalności, często na tej samej platformie, zakładając kolejne konta – stwierdza Rzeczniczka w piśmie do MS.

Jak zaznacza Monika Horna-Cieślak, przestrzeń cyfrowa – z naciskiem na media społecznościowe – jest miejscem, w którym natknąć się można zarówno na nawoływanie do popełnienia przestępstwa czy na szerzenie nienawiści i agresji, jak i różne formy seksualnego wykorzystywania, także w postaci pornografii i pornografii dziecięcej. W połączeniu z szybkim rozwojem technologicznym, dzieci i młodzież mają zaś coraz większy i łatwiejszy dostęp do tego typu treści. Problemem jest także łatwość nawiązywania przez małoletnich relacji w sieci.

– Ponadto łatwość nawiązywania relacji online sprzyja wzrostowi liczby czynów zabronionych, a przekonanie o anonimowości w sieci oraz poczucie nieskuteczności działań organów ścigania sprawiają, że osoby, które ucierpiały wyniku działań internetowych przestępców, nie decydują się zgłoszenie, co utrudnia skuteczne zapobieganie tego typu czynom – stwierdza RPD.