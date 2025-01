Informacje, które mają zostać podane we wtorek o godz. 14. są efektem pracy specjalnego zespołu prokuratorów w Prokuraturze Krajowej do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej ze względu na ich przedmiot oraz charakter, prowadzonych i zakończonych w latach 2016-2023. Mowa o sprawach, w stosunku do których wystąpiło podejrzenie politycznego wpływu na ich przebieg i podejmowane decyzje.

Raport politycznych nadużyć w prokuraturze. Bodnar zapowiada dyscyplinarki

Przygotowany przez ten zespół raport trafił na biurko ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego Adama Bodnara pod koniec grudnia. Obejmuje on 200 z 600 spraw, które prześwietlał zespół.

W raporcie mają znaleźć się wyniki analizy spraw, ocena sposobu ich prowadzenia oraz wnioski dotyczące prawidłowości wykonywania ustawowych zadań przez prokuratorów. Zespół ma też przedstawić przykłady stwierdzonych nieprawidłowości, w tym dotyczące wykorzystania prokuratury do celów prywatnych lub politycznych, związanych ze środowiskiem ówczesnego kierownictwa prokuratury.

- Już po wstępnym zapoznaniu się z ustaleniami prokuratorów widać, że w badanym okresie prokuraturę toczyła systemowa choroba. Wiele spraw było prowadzonych nierzetelnie i wymaga podjęcia nowych decyzji przez niezależnych prokuratorów. Raport będzie też podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w części przypadków także karnej, wobec prokuratorów, którzy sprzeniewierzyli się rocie przysięgi podejmując decyzje niezgodnie z zebranym materiałem dowodowym, realizując za to polityczne polecenia lub oczekiwania – zapowiadał wtedy minister Bodnar.