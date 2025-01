Prokurator Kazimierz Olejnik: Po czasach pisowskich jesteśmy w sytuacji rewolucyjnej

Jest pan za rozdziałem funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?

Oczywiście, że tak. Przypominam, że mam w swoim życiorysie taki incydent, że kiedy powstawała niezależna prokuratura w roku 2009, to na chwilę zacisnąłem zęby, poprosiłem o zwołanie konsylium lekarskiego i powiedziałem, że bezwzględnie chcę wrócić do służby, chcę startować w konkursie. Lekarze, niechętnie bo niechętnie, uznali, że moja wola psychiczna jest ważniejsza od różnego rodzaju mankamentów fizycznych i wyrazili zgodę. Inna para kaloszy, że bardzo szybko przewróciłem się na prostym odcinku drogi, znowu się połamałem. Los pokazał, że jeszcze nie ten czas, ale sam fakt, że podjąłem taką decyzję, że w tym uczestniczyłem pokazuje, że los prokuratury nie jest mi obojętny.

Kiedy byłem zastępcą prokuratora generalnego, najwyraźniej widziałem podejmowane próby nacisków, uderzenia centrali wymierzone tak, aby wymusić określone decyzje. Od 2004 do 2005 r. na wielu spotkaniach w środowisku prokuratorskim zgłaszałem projekt rozdziału funkcji. Wiedziałem, że nie przejdzie, był blokowany, ale zgłaszałem pomysł jako temat do dyskusji. Po to, aby gdzieś ta myśl kiełkowała i po latach się odblokowała. Był taki moment, taka chwila, w historii prokuratury w latach 2009 do 2015, kiedy prokuratura na pozór była niezależna ale zgłaszane były różne wątpliwości co do pełnej niezależności. Bo nie było własnego budżetu, zabezpieczenia finansowego ale wówczas przynajmniej te funkcje były rozdzielone.



Wrócimy na chwilę do pierwotnych moich refleksji. Na każdym miejscu, w każdej epoce, w dużej części to jest kwestia ludzi. Niestety po roku 2009 prokuratura nie wykorzystała swojej szansy. Nie pokazano, że ten model jest jedynym właściwym. Mówię to ku przestrodze, abyśmy mieli świadomość, że nieraz, jak wybieramy osobę na tak ważne stanowisko, to nie szukajmy, takiego kandydata jakiego Jarosław Kaczyński szukał jako kandydata na prezydenta. Ma być wysoki, piękny, znać języki, być obyty itd. Szukajmy człowieka kompetentnego, który zna prawo, ma zasady, umiejętność kierowania zespołami, ma wizję i który chce to zrobić. Niestety ale pan sędzia-prokurator Andrzej Seremet w tej roli się nie sprawdził. Prowadził pasywną politykę braku reakcji. Wówczas powstało to słynne powiedzenie: „ja nic nie mogę”, „ja nic nie zrobię”. A prokuratura niestety, ale się staczała. Pamiętam rok 2015, kiedy stery przejmował minister Zbigniew Ziobro. Każdy miał świadomość, że ta prokuratura nie może tak wyglądać, jak ukształtował ją prokurator Seremet, że muszą nastąpić zmiany. Problem w tym, że zmiany wprowadzone przez ministra Ziobrę były dramatyczne zarówno w swojej wymowie, jak i realizacji.