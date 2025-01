600 śledztw z czasów PiS pod lupą. Będą dyscyplinarki dla prokuratorów

Czytaj więcej Prawnicy Prokurator Kazimierz Olejnik: Po czasach pisowskich jesteśmy w sytuacji rewolucyjnej Nie mam wątpliwości, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Korneluk. A naprawdę realistycznym początkiem zmian jest projekt nowej ustawy o prokuraturze - mówi Kazimierz Olejnik, jeden z najsłynniejszych polskich prokuratorów, dziś w stanie spoczynku.

Jak informowała w sierpniu Prokuratura Krajowa, "zadaniem zespołu jest dokonanie analizy spraw, wytypowanych przez prokuratorów regionalnych, pod kątem prawidłowości ich prowadzenia, wytyczania kierunków postępowania, poziomu i sprawności realizowania czynności, jak również zasadności i merytoryczności podejmowania końcowych rozstrzygnięć oraz kierowanych aktów oskarżenia. Na podstawie decyzji przewodniczącej zespołu przedmiotem badania mogą zostać objęte również inne sprawy, niewytypowane przez prokuratorów regionalnych".

Raport końcowy miał być gotowy do końca listopada. Od początku zakładano jego ujawnienie. Ma zawierać „ocenę sposobu prowadzenia analizowanych spraw, a także ”rekomendację dla prokuratora krajowego co do konieczności podjęcia lub wznowienia postępowań", podjęcia decyzji co do zasadności popierania oskarżenia, a także wdrożenia odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej”.