Koniec sprawy rajdów "Froga". Sąd Najwyższy zdecydował

SN: sędzia decyduje, który pogląd wybrać

Jak informuje Polskie Radio, w czwartek Sąd Najwyższy uznał ją za bezzasadną. Przewodniczący składu sędziowskiego Wiesław Kozielewicz zaznaczył, że kluczem sędziowskiej jurysdykcji jest artykuł 8 Kodeksu postepowania karnego, który stanowi, że sędzia samodzielnie rozstrzyga zagadnienia faktyczne i prawne.

- To sędziowskie sumienie i wiedza decyduje o tym, który z poglądów prawnych funkcjonujących w orzecznictwie sądów polskich, międzynarodowych ten sędzia w konkretnej sprawie przyjmie, a który pogląd prawny odrzuci - powiedział. - Z tego powodu, że sędzia określony pogląd prawny przyjmie, a inny odrzuci, nie można sędziemu robić sprawy dyscyplinarnej i nie można twierdzić, że sędzia tak wyrokując w sposób rażący naruszył prawo - wyjaśnił prezes SN Wiesław Kozielewicz.

Sąd Najwyższy nie wykluczył sytuacji, że sądy orzekające mogą oprzeć się na innym poglądzie prawnym przeciwstawnym do poglądu dr. Mikołaja Małeckiego. Według relacji TVN24, SN stwierdził, że w orzecznictwie istnieją co najmniej trzy poglądy odnoszące się do przestępstwa "zagrożenia katastrofą" i "wielu osób".

- Pierwszy mówi o co najmniej sześciu osobach, drugi o co najmniej 10 osobach i to na tym poglądzie oparł się sąd odwoławczy, a trzeci uznaje, że decyzja co znaczy "wiele" w każdej konkretnej sprawie należy do sądu — wskazała w uzasadnieniu czwartkowego postanowienia SN sędzia sprawozdawca Anna Dziergawka.

Jak mówiła, inne sądy w takich sprawach nie muszą opierać się na poglądzie prawnym przyjętym w tej sprawie, ale samo przyjęcie określonego poglądu funkcjonującego w orzecznictwie przez dany sąd nie może też być podstawą do uwzględnienia kasacji.

sygn. akt II KK 251/22