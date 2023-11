Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary

Odpowiedzialność człowieka, nie ministra

- W sprawie kluczowe było ustalenie, czy odpowiedzialnym za naruszenie jest minister właściwy do spraw zdrowia, czy Adam Niedzielski jako osoba fizyczna – komentuje nasze informacje Paweł Litwiński, adwokat i partner w kancelarii Barta Litwiński. - Zdaniem części prawników, do których ja też się zaliczam, w tym przypadku odpowiedzialność powinien ponosić Adam Niedzielski. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to oczywiście mógłby zostać on ukarany kara finansową, która potencjalnie mogłaby wynosić nawet 20 milionów euro – wyjaśnia.

Adwokat precyzuje, że nałożenie kary na ministra, czyli organ administracji publicznej, oznacza konieczność zapłacenia jej z budżetu państwa, czyli w praktyce – przeksięgowania z jednego na drugie konto budżetowe. Zaś maksymalna wysokość kary jest w tym przypadku nieproporcjonalnie niższa.

- Osobiście uważam, że powinien zostać ukarany konkretny człowiek, który dane upublicznił, wykorzystując swoje możliwości jako sprawującego urząd ministra. Gdyby tak się nie stało powstaje pytanie, jak na nałożenie kary zareaguje osoba obecnie pełniąca ten urząd – wskazuje adwokat. I przewiduje, że decyzję tę zaskarży do sądu administracyjnego. - Warto przypomnieć, że za kilka dni czy tygodni poznamy nowego prezesa UODO, więc może się okazać, że nowo wybrany będzie uważał za słuszne ukarać również samego Adama Niedzielskiego – pointuje Paweł Litwiński.

Czytaj więcej Opinie Prawne Ewa Szadkowska: Kompromitacja ministra Niedzielskiego. Gdzie są granice psucia państwa Minister zdrowia w Polsce nie musi być ani lekarzem, ani prawnikiem. Nie oznacza to jednak, że może bezkarnie ujawniać informacje objęte tajemnicą lekarską, a tym bardziej łamać prawo.

Zmiana warty

Po medialnej dyskusji, która rozgorzała po ujawnieniu danych lekarza, Niedzielski sam podał się do dymisji; 8 sierpnia rezygnację z urzędu przyjął od niego premier Mateusz Morawiecki. Na czele resortu stał przez prawie trzy lata. Jego następczynią została Katarzyna Sójka, którą we wtorek zastąpiła z kolei nowo powołana na to stanowisko Ewa Krajewska.