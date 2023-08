Adam Niedzielski za burtą. Morawiecki przyjął dymisję ministra zdrowia

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia. Ustalili, że minister Niedzielski „wydał ustne polecenie dyrektorowi Departamentu Innowacji, aby ten dokonał takiego sprawdzenia [lekarza – red.]. Dyrektor Departamentu Innowacji zwrócił się do dyrektora Centrum e-Zdrowia. Dyrektorem Centrum e-Zdrowia jest były współpracownik pana Niedzielskiego jeszcze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc dobrze znany mu człowiek wyciągnął informacje z bazy e-Zdrowia i przygotował do przekazania”. Jak informują posłowie, to niejedyny przypadek pozyskiwania przez ministra informacji chronionych z systemu pacjenta.

Czytaj więcej Polityka Minister zdrowia Adam Niedzielski odwołany ze stanowiska Premier Mateusz Morawiecki poinformował o dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Funkcję tę zaproponowano posłance PiS Katarzynie Sójce.

W czwartek parlamentarzyści mają kontynuować kontrolę w resorcie zdrowia. – Nie ma grubej kreski po zmianie ministra. Niedzielski naruszył procedury i powinien ponieść konsekwencje prawne – mówi nam Michał Szczerba.

Sprawa Niedzielskiego osłabia nie tylko PiS, ale mocno uderza w pozycję Morawieckiego w partii.

Osłabiony Morawiecki

– Morawiecki na listach PiS forsuje swoich kandydatów, bo chce mieć swoją silną frakcję w przyszłym parlamencie w klubie – mówi nam poseł PiS. – A były już minister zdrowia miał być jej częścią.

– Teraz jest czas kampanii wyborczej, a to szczególny czas. To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd. Nawet w momencie, gdy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej, bo tak się stało, że media i strona przeciwna dokonały absolutnej manipulacji. To zostało udowodnione. Jednak w trakcie obnażania kłamstwa doszło do pewnego błędu – mówił premier o dymisji Niedzielskiego, co może sugerować, że to koniec jego politycznej kariery, a przynajmniej że została ona zatrzymana.