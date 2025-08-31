Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty kierują posłowie PiS przeciwko Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi?

Jakie przepisy kwestionują posłowie PiS w odniesieniu do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego?

Jakie są prawne podstawy działań podejmowanych przez Donalda Tuska oraz Adama Bodnara w kontekście Prokuratury Krajowej?

Jakie decyzje podejmował Sąd Najwyższy w związku ze sprawą prokuratora Dariusza Barskiego?

Jakie zakończenie przewiduje artykuł dla postępowania prawnego związanego z zawiadomieniem przeciwko Tuskowi i Żurkowi?

Jakie wydarzenia towarzyszyły zmianom na stanowisku prokuratora krajowego od 2022 roku?

Na sobotniej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro powiedział, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek „zdecydował się kontynuować stan bezprawia i utrzymywać sytuację, w której legalnie wybrany i powołany prokurator krajowy Dariusz Barski nie może wykonywać swoich obowiązków”. Osoba na tym stanowisku, Dariusz Korneluk, jest według Ziobry „uzurpatorem”.

Zbigniew Ziobro: Waldemar Żurek blokuje legalnego prokuratora krajowego

Poseł Ziobro podkreślił, że zgodnie z nadal obowiązującą ustawą o prokuraturze, „premier i minister sprawiedliwości mogą skutecznie odwołać prokuratora krajowego, ale wtedy i tylko wtedy, gdy zgodę na to wyrazi na piśmie prezydent Rzeczpospolitej".

– Takiej zgody Andrzej Duda nie dał. Mimo to minister Bodnar, a dziś minister Żurek, utrzymują ten stan rzeczy i blokują legalnego prokuratora krajowego – mówił poseł PiS.