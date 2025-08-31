Aktualizacja: 31.08.2025 16:37 Publikacja: 31.08.2025 08:51
Na sobotniej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro powiedział, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek „zdecydował się kontynuować stan bezprawia i utrzymywać sytuację, w której legalnie wybrany i powołany prokurator krajowy Dariusz Barski nie może wykonywać swoich obowiązków”. Osoba na tym stanowisku, Dariusz Korneluk, jest według Ziobry „uzurpatorem”.
Poseł Ziobro podkreślił, że zgodnie z nadal obowiązującą ustawą o prokuraturze, „premier i minister sprawiedliwości mogą skutecznie odwołać prokuratora krajowego, ale wtedy i tylko wtedy, gdy zgodę na to wyrazi na piśmie prezydent Rzeczpospolitej".
– Takiej zgody Andrzej Duda nie dał. Mimo to minister Bodnar, a dziś minister Żurek, utrzymują ten stan rzeczy i blokują legalnego prokuratora krajowego – mówił poseł PiS.
Były minister zarzucił premierowi Tuskowi i jego ministrowi, że dopuścili do sytuacji, w której obowiązki Barskiego przejęła osoba nieuprawniona. – To jest uzurpator, który w sposób bezprawny przywłaszcza sobie funkcję prokuratora krajowego na mocy bezprawnej decyzji premiera Donalda Tuska i wniosku byłego ministra Adama Bodnara – grzmiał Ziobro.
– Z wysokim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że Waldemar Żurek dołączył do zorganizowanej grupy przestępczej, że stał się członkiem szajki przestępczej – powiedział towarzyszący Ziobrze poseł PiS Jan Kanthak.
– Mamy do czynienia z wielkim bigosem, do którego dołączył Waldemar Żurek. Bigosem w wymiarze sprawiedliwości, który urządził pan Bodnar z panem Tuskiem, łamiąc wszelkie przepisy konstytucji i ustawy – ocenił.
Zawiadomienie przeciwko Tuskowi i Żurkowi ma zostać złożone w poniedziałek 1 września.
Przypomnijmy, że zmiany w szefostwie Prokuratury Krajowej rozpoczęły się po przegranych przez PiS wyborach. Nowy premier Donald Tusk spodziewał się, że nie uzyska zgody prezydenta na odwołanie ówczesnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.
12 stycznia 2024 r. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar wręczył Barskiemu dokument, stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę „zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych”. Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został wówczas Jacek Bilewicz. Ale na krótko. 14 marca 2024 r. Donald Tusk powołał na stanowiska I zastępcy Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka.
27 września 2024 r. Izba Karna Sądu Najwyższego odpowiedziała na pytania prawne jednego z sądów i orzekła, że przywrócenie do służby prokuratora Barskiego i powołanie go na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawną i było skuteczne. Dwa miesiące później SN odmówił podjęcia uchwały o tym, czy prokurator Dariusz Korneluk jest uprawniony do wykonywania obowiązków prokuratora krajowego. – Zadaniem Sądu Najwyższego nie jest udzielanie porad prawnych – uzasadnił sędzia Wiesław Kozielewicz.
5 grudnia 2024 r. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył w prokuraturze zawiadomienie o zmianie na stanowisku prokuratora krajowego. Napisano w nim, że Donald Tusk, Adam Bodnar oraz „inne ustalone osoby” „w okresie od 12 stycznia 2024 r. do 14 marca 2024 r. w Warszawie, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, bez podstawy prawnej oraz poza zakresem kompetencji Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, pozbawili prokuratora Dariusza Barskiego możliwości faktycznego pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego w ten sposób, że Prokurator Generalny Adam Bodnar, nie mając ku temu jakichkolwiek podstaw prawnych, stwierdził bezskuteczność decyzji Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z 16 lutego 2022 r.”
