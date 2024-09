Dariusz Barski pisze do Adama Bodnara. Chce dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej

Pismo do którego dotarła „Rzeczpospolita” Dariusz Barski skierował w niedzielę 29 września. Apeluje w nim do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o podjęcie „niezwłocznych i koniecznych działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem”, w szczególności umożliwienie mu faktycznej realizacji kompetencji pierwszego zastępcy prokuratora generalnego - prokuratora krajowego, którą to funkcję - jak wskazuje – sprawuje nieprzerwanie od 18 marca 2022 roku.

Apel o odblokowanie siedziby Prokuratury Krajowej

Chodzi też o zobowiązanie podległych Adamowi Bodnarowi prokuratorów oraz innych funkcjonariuszy publicznych i pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających prok. Barskiemu realizację jego ustawowych uprawnień. ”A w pierwszej kolejności – o odblokowanie dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej i mojego gabinetu” - napisał we wspomnianym piśmie.

Prok. Barski powołuje się oczywiście na wyrok Sądu Najwyższego z piątku, 27 września. SN uznał, że przywrócenie do służby prok. Dariusza Barskiego i powołanie go na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawną i było skuteczne.

Spór Bodnar – Barski. O co chodzi w wojnie o prokuraturę?

Przypomnijmy, że w styczniu prok. Dariusz Barski odebrał pismo prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on prokuratorem krajowym. Decyzja ta została uzasadniona nieprawidłowym – zdaniem Bodnara – przywróceniem Barskiego do służby prokuratorskiej przez Zbigniewa Ziobrę 16 lutego 2022 r., ponieważ została ona oparta na nieobowiązujących już wówczas przepisach przejściowych Prawa o prokuraturze. Decyzją premiera stanowisko po Barskim zajął na krótko Jacek Bilewicz. Obecnie funkcję tę pełni Dariusz Korneluk. Decyzja ta jest kwestionowana przez część środowiska prawniczego, która nadal uznaje Barskiego za szefa Prokuratury Krajowej.