PiS złożyło zawiadomienie do prokuratury na Donalda Tuska i Adama Bodnara

- Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, iż w związku z działalnością ekipy Tuska istnieje uzasadnione podejrzenie, iż to uporczywe łamanie prawa spełnia przesłanki zorganizowanej grupy przestępczej. Zawiadomienie dotyczy ewidentnego złamania prawa i nielegalnego przejęcia prokuratury. Jest w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że to prokurator Dariusz Barski sprawuje funkcje prokuratora krajowego, a nie przebieraniec (Dariusz) Korneluk — przekazał w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek Polskiej Agencji Prasowej.

Dzień wcześniej złożenie takiego zawiadomienia zapowiedział były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, a obecnie poseł PiS, Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem Donald Tusk "szefem zorganizowanej grupy przestępczej", ponieważ "w sposób nielegalny przejął Prokuraturę Krajową" i rzekomo bezprawnie powołał Dariusza Korneluka na stanowisko zajmowane przez Dariusza Barskiego.

Co dokładnie PiS zarzuca Tuskowi i Bodnarowi

Zawiadomienie z datą 5 grudnia PiS złożyło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Napisano w nim, że Donald Tusk, Adam Bodnar oraz „inne ustalone osoby” "w okresie od 12 stycznia 2024 roku do 14 marca 2024 r. w Warszawie, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, bez podstawy prawnej oraz poza zakresem kompetencji Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, pozbawili prokuratora Dariusza Barskiego możliwości faktycznego pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego w ten sposób, że Prokurator Generalny Adam Bodnar, nie mając ku temu jakichkolwiek podstaw prawnych, stwierdził bezskuteczność decyzji Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z dnia 16 lutego 2022 roku."

Zdaniem autorów zawiadomienia, stanowiło to „rażące naruszenie zasady legalizmu statuującej obowiązek działania w granicach i na podstawie prawa przez organy władzy publicznej i tym samym umyślne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych”. Zarzucają Tuskowi i Bodnarowi działanie na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego Dariusza Barskiego. Jak argumentują, "uniemożliwienie mu wykonywania obowiązków służbowych skutkowało dla niego negatywnymi konsekwencjami w sferze osobistej, finansowej i zawodowej"

"(...) wyżej wymienieni sprawcy działali w celu osiągniecia korzyści osobistych, w tym politycznych oraz korzyści majątkowych dla innych osób nieprawidłowo powołanych, począwszy od bezskutecznego powierzenia przez Premiera Donalda Tuska prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi obowiązków Prokuratura Krajowego, co dalej skutkowało bezskutecznym powołaniem prokuratura Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego dokonane przez Donalda Tuska na wniosek Prokuratora Generalnego Adama Bodnara bez uzyskania wymaganej prawem opinii Prezydenta RP." - czytamy w zawiadomieniu.