Zapytany o to, co chciałby wyegzekwować przy ewentualnym wejściu do rządu, Mentzen stwierdził, że Konfederacja „musi mieć gwarancję realizacji programu”. – To znaczy zatrzymania tego zmierzania ku bankructwu, ograniczenia wydatków socjalnych, uproszczenia prawa podatkowego, reformy systemu ochrony zdrowia, odrzucenia Zielonego Ładu, reformy naszego wojska. To są bardzo ważne tematy. To jest pierwsza rzecz – powiedział. – Druga rzecz – musimy mieć gwarancję, że rzeczywiście uda nam się to zrealizować. Jeżeli miałbym, nie wiem, premiera Mateusza Morawieckiego, albo premiera Donalda Tuska, to bym wiedział, że oni tego nie zrealizują, w związku z czym nie chciałbym ich na tym stanowisku – dodał

Mówiąc o PiS, lider Konfederacji wspomniał także o tym, że politycy tego ugrupowania zarzucali mu, że popierał lockdowny podczas pandemii COVID-19 oraz banderyzm. – Żeby oskarżać mnie o to, że ja popierałem lockdowny, że ja popieram banderyzm, to trzeba mieć coś nie tak z głową, ewentualnie trzeba być zwyczajnym kłamcą – stwierdził.

Mentzen ocenił także, że problem z PiS-em jest taki, że „gdy PiS rządzi, to trudno go odróżnić od PO, jeśli chodzi o jego działania”. – Natomiast kiedy jest w opozycji, trudno go odróżnić od Konfederacji. Dlatego przez pierwsze parę miesięcy po utracie władzy przez PiS byłem zaniepokojony, bo bałem się, że PiS będzie próbował nam przejąć elektorat, głosząc nasze hasła. Bo PiS – które jest odpowiedzialne za to, że jest Zielony Ład, za to, że przenoszono mnóstwo kompetencji do UE, które nam podnosiło i komplikowało podatki – nagle zaczął głosić nasze hasła – powiedział Mentzen. – To się zaczęło w te wakacje, kiedy Kaczyński wydał rozkaz „do ataku”, żeby podkreślać te różnice między PiS a Konfederacją – dodał

Politycy PiS atakują Mentzena. „Partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie niż PiS”

Słowa Mentzena krytykowane są w mediach społecznościowych przez część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się do nich między innymi Janusz Kowalski, który zaznaczał, że – wbrew temu, co mówi lider Konfederacji – różnice między PiS a PO są znaczące.

„Jest dokładnie, Szanowny Sławomirze Mentzen, odwrotnie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Katowicach oficjalnie wsparł budowę w Polsce nowoczesnego systemu podatkowego w oparciu o koncepcję OECD Tax Administration 3.0 (Raport "Ai Tax" zaprezentowany przeze mnie i Jacka Sasina, a Klub Parlamentarny PiS zgłosił najwięcej poprawek do beznadziejnej ustawy Donalda Tuska o kryptoaktywach, która to ustawa zabija rynek kryptoaktywów w Polsce. Z kartki natomiast czytała nieznająca pojęcia „blockchain” poseł Skowrońska, która należy do PO, a nie do PiS! Czyli partia Jarosława Kaczyńskiego, do której mam zaszczyt należeć, jest w absolutnej awangardzie walki o najnowocześniejsze rozwiązania dla Polski, a partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie. Rozmawiajmy zawsze ad rem, a nie ad personam” – czytamy we wpisie polityka opublikowanym w serwisie X.