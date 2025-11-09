Aktualizacja: 09.11.2025 18:31 Publikacja: 09.11.2025 18:16
Foto: PAP/Paweł Supernak
Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu trudno będzie wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli będą nim kierować między innymi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Teraz polityk mówił w rozmowie z Polsat News o swoich stosunkach z prezesem PiS oraz o ewentualnej współpracy z jego partią.
Czytaj więcej
Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia postulat Konfederacji związany z współpracą z PiS, który...
Mentzen zapytany został o jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim, a także o to, czy prezes PiS swoimi krytycznymi wypowiedziami pod adresem Mentzena wypowiedział Konfederacji „polityczną wojnę”. – To już jest wiele miesięcy tej wojny – stwierdził
Polityk odniósł się także do wywiadu Kaczyńskiego, w którym prezes PiS powiedział, że „obecność Mentzena w polityce jest pewnym nieporozumieniem” oraz wspominał o jego „niedostatkach”. Zdaniem lidera Konfederacji był to przytyk do zespołu Aspergera, z którym się zmaga. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem i wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – powiedział Sławomir Mentzen.
Zapytany o to, co chciałby wyegzekwować przy ewentualnym wejściu do rządu, Mentzen stwierdził, że Konfederacja „musi mieć gwarancję realizacji programu”. – To znaczy zatrzymania tego zmierzania ku bankructwu, ograniczenia wydatków socjalnych, uproszczenia prawa podatkowego, reformy systemu ochrony zdrowia, odrzucenia Zielonego Ładu, reformy naszego wojska. To są bardzo ważne tematy. To jest pierwsza rzecz – powiedział. – Druga rzecz – musimy mieć gwarancję, że rzeczywiście uda nam się to zrealizować. Jeżeli miałbym, nie wiem, premiera Mateusza Morawieckiego, albo premiera Donalda Tuska, to bym wiedział, że oni tego nie zrealizują, w związku z czym nie chciałbym ich na tym stanowisku – dodał
Mówiąc o PiS, lider Konfederacji wspomniał także o tym, że politycy tego ugrupowania zarzucali mu, że popierał lockdowny podczas pandemii COVID-19 oraz banderyzm. – Żeby oskarżać mnie o to, że ja popierałem lockdowny, że ja popieram banderyzm, to trzeba mieć coś nie tak z głową, ewentualnie trzeba być zwyczajnym kłamcą – stwierdził.
Mentzen ocenił także, że problem z PiS-em jest taki, że „gdy PiS rządzi, to trudno go odróżnić od PO, jeśli chodzi o jego działania”. – Natomiast kiedy jest w opozycji, trudno go odróżnić od Konfederacji. Dlatego przez pierwsze parę miesięcy po utracie władzy przez PiS byłem zaniepokojony, bo bałem się, że PiS będzie próbował nam przejąć elektorat, głosząc nasze hasła. Bo PiS – które jest odpowiedzialne za to, że jest Zielony Ład, za to, że przenoszono mnóstwo kompetencji do UE, które nam podnosiło i komplikowało podatki – nagle zaczął głosić nasze hasła – powiedział Mentzen. – To się zaczęło w te wakacje, kiedy Kaczyński wydał rozkaz „do ataku”, żeby podkreślać te różnice między PiS a Konfederacją – dodał
Czytaj więcej
Naszym celem jest odsunąć od władzy obecny rząd - mówił w rozmowie z RMF FM szef klubu parlamenta...
Słowa Mentzena krytykowane są w mediach społecznościowych przez część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się do nich między innymi Janusz Kowalski, który zaznaczał, że – wbrew temu, co mówi lider Konfederacji – różnice między PiS a PO są znaczące.
„Jest dokładnie, Szanowny Sławomirze Mentzen, odwrotnie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Katowicach oficjalnie wsparł budowę w Polsce nowoczesnego systemu podatkowego w oparciu o koncepcję OECD Tax Administration 3.0 (Raport "Ai Tax" zaprezentowany przeze mnie i Jacka Sasina, a Klub Parlamentarny PiS zgłosił najwięcej poprawek do beznadziejnej ustawy Donalda Tuska o kryptoaktywach, która to ustawa zabija rynek kryptoaktywów w Polsce. Z kartki natomiast czytała nieznająca pojęcia „blockchain” poseł Skowrońska, która należy do PO, a nie do PiS! Czyli partia Jarosława Kaczyńskiego, do której mam zaszczyt należeć, jest w absolutnej awangardzie walki o najnowocześniejsze rozwiązania dla Polski, a partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie. Rozmawiajmy zawsze ad rem, a nie ad personam” – czytamy we wpisie polityka opublikowanym w serwisie X.
Do wywiadu odniósł się też Rafał Bochenek. „Miała być spokojna niedziela, a Sławomir Mentzen nie odpuszcza. Ataki jego środowiska to bardzo długa tradycja. Te najostrzejsze – „PiS-PO jedno zło” – trwają już co najmniej od 2015 r. czyli na długo zanim pojawiły się sprawy, do których się dziś odwołują. Późniejsze wydarzenia w parlamencie pokazały, że tak naprawdę chodzi o atak na PiS” – wskazał polityk PiS w swoim wpisie, także opublikowanym w serwisie X.
Czytaj więcej
– Obecność pana (Sławomira) Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem – tak lider P...
„Głosowania i wypowiedzi Mentzena w wielu sprawach dowodzą, że prezentuje nurt zdecydowanie bliższy Tuskowi, a nam obcy: nie poparł wprowadzenia zakazu banderyzmu, chce wyprzedaży i prywatyzacji majątku publicznego. Zachowanie Nowej Nadziei w trakcie piątkowych głosowań w Sejmie w sprawie pana ministra Zbigniewa Ziobry obnaża rzeczywiste intencje jego ludzi. Skoro pod rękę z Tuskiem są w stanie popierać absurdalne prawnie zarzuty podszyte najgorszymi, negatywnymi emocjami, to równie dobrze wkrótce można postawić zarzuty panu prezesowi Kaczyńskiemu za program 500+, który w oczywisty sposób wpłynął nie tylko na poziom życia obywateli, ale także na pozytywne społeczne nastawienie do naszej formacji politycznej – a to, podążając logiką zarzutów wobec p. ministra Zbigniewa Ziobry, stanowiłoby korzyść osobistą” – stwierdził.
Jak zaznaczył Bochenek, „w demokracji każda partia dąży do zdobycia przychylności różnych grup społecznych i ich życzliwości”. „To, co robi Koalicja 13 grudnia, a w czym pomaga jej pan Sławomir Mentzen, jest antypaństwowe i przeczy demokracji. Trudno, abyśmy tego nie krytykowali” – dodał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu trudno będzie wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli będą nim kierować między innymi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Teraz polityk mówił w rozmowie z Polsat News o swoich stosunkach z prezesem PiS oraz o ewentualnej współpracy z jego partią.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski – który sam korzysta ze statusu azylanta politycznego na Węg...
„Kto z poniższych polityków – Karol Nawrocki czy Donald Tusk – jest Pana/Pani zdaniem lepszym politykiem?” - tak...
Fundusz Sprawiedliwości, stworzony z myślą o pomocy, stał się narzędziem politycznych gier i źródłem oskarżeń do...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Grzegorz Braun, poseł do Parlamentu Europejskiego i prezes Konfederacji Korony Polskiej, zwrócił się o „pilne za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas