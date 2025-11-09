Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Mentzen: Gdy PiS rządzi, trudno go odróżnić od PO. Kiedy jest opozycją, bliżej mu do Konfederacji

Po utracie władzy przez PiS byłem zaniepokojony, bo bałem się, że PiS będzie próbował nam przejąć elektorat, głosząc nasze hasła. Bo PiS – który odpowiedzialny jest za to, że jest Zielony Ład, za to, że przenoszono mnóstwo kompetencji do UE, który nam podnosił i komplikował podatki – nagle zacząć głosić nasze hasła - stwierdził Sławomir Mentzen. Wypowiedź lidera Konfederacji krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Publikacja: 09.11.2025 18:16

Mentzen: Gdy PiS rządzi, trudno go odróżnić od PO. Kiedy jest opozycją, bliżej mu do Konfederacji

Foto: PAP/Paweł Supernak

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie relacje łączą Sławomira Mentzena z Jarosławem Kaczyńskim oraz PiS?
  • Jakie stanowisko zajmuje Sławomir Mentzen w sprawie współpracy Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością?
  • Dlaczego Sławomir Mentzen uważa, że trudno odróżnić działania PiS od PO?
  • Jak posłowie PiS reagują na wypowiedzi Sławomira Mentzena?
  • Jakie zarzuty stawiają politycy PiS pod adresem komentarzy Mentzena na temat ich działań?

Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu trudno będzie wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli będą nim kierować między innymi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Teraz polityk mówił w rozmowie z Polsat News o swoich stosunkach z prezesem PiS oraz o ewentualnej współpracy z jego partią. 

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Polityka
Współpraca PiS i Konfederacji, ale bez Kaczyńskiego i Morawieckiego? Znamy zdanie Polaków

Mentzen: PiS nagle zaczął głosić nasze hasła. Kiedy rządzi, trudno go odróżnić od PO

Mentzen zapytany został o jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim, a także o to, czy prezes PiS swoimi krytycznymi wypowiedziami pod adresem Mentzena wypowiedział Konfederacji „polityczną wojnę”. – To już jest wiele miesięcy tej wojny – stwierdził

Polityk odniósł się także do wywiadu Kaczyńskiego, w którym prezes PiS powiedział, że „obecność Mentzena w polityce jest pewnym nieporozumieniem” oraz wspominał o jego „niedostatkach”. Zdaniem lidera Konfederacji był to przytyk do zespołu Aspergera, z którym się zmaga. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem i wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – powiedział Sławomir Mentzen. 

Reklama
Reklama

Zapytany o to, co chciałby wyegzekwować przy ewentualnym wejściu do rządu, Mentzen stwierdził, że Konfederacja „musi mieć gwarancję realizacji programu”.  – To znaczy zatrzymania tego zmierzania ku bankructwu, ograniczenia wydatków socjalnych, uproszczenia prawa podatkowego, reformy systemu ochrony zdrowia, odrzucenia Zielonego Ładu, reformy naszego wojska. To są bardzo ważne tematy. To jest pierwsza rzecz – powiedział. – Druga rzecz – musimy mieć gwarancję, że rzeczywiście uda nam się to zrealizować. Jeżeli miałbym, nie wiem, premiera Mateusza Morawieckiego, albo premiera Donalda Tuska, to bym wiedział, że oni tego nie zrealizują, w związku z czym nie chciałbym ich na tym stanowisku – dodał 

Mówiąc o PiS, lider Konfederacji wspomniał także o tym, że politycy tego ugrupowania zarzucali mu, że popierał lockdowny podczas pandemii COVID-19 oraz banderyzm. – Żeby oskarżać mnie o to, że ja popierałem lockdowny, że ja popieram banderyzm, to trzeba mieć coś nie tak z głową, ewentualnie trzeba być zwyczajnym kłamcą – stwierdził.

Mentzen ocenił także, że problem z PiS-em jest taki, że „gdy PiS rządzi, to trudno go odróżnić od PO, jeśli chodzi o jego działania”. – Natomiast kiedy jest w opozycji, trudno go odróżnić od Konfederacji. Dlatego przez pierwsze parę miesięcy po utracie władzy przez PiS byłem zaniepokojony, bo bałem się, że PiS będzie próbował nam przejąć elektorat, głosząc nasze hasła. Bo PiS – które jest odpowiedzialne za to, że jest Zielony Ład, za to, że przenoszono mnóstwo kompetencji do UE, które nam podnosiło i komplikowało podatki – nagle zaczął głosić nasze hasła – powiedział Mentzen. – To się zaczęło w te wakacje, kiedy Kaczyński wydał rozkaz „do ataku”, żeby podkreślać te różnice między PiS a Konfederacją – dodał 

Czytaj więcej

Grzegorz Płaczek (na zdjęciu za plecami Sławomira Mentzena) mówił o tym, czy Konfederacja jest gotow
Polityka
Konfederacja gotowa na współpracę z KO? Szef klubu: Nie wykluczamy współpracy z nikim

Politycy PiS atakują Mentzena. „Partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie niż PiS” 

Słowa Mentzena krytykowane są w mediach społecznościowych przez część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się do nich między innymi Janusz Kowalski, który zaznaczał, że – wbrew temu, co mówi lider Konfederacji – różnice między PiS a PO są znaczące. 

„Jest dokładnie, Szanowny Sławomirze Mentzen, odwrotnie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Katowicach oficjalnie wsparł budowę w Polsce nowoczesnego systemu podatkowego w oparciu o koncepcję OECD Tax Administration 3.0 (Raport "Ai Tax" zaprezentowany przeze mnie i Jacka Sasina, a Klub Parlamentarny PiS zgłosił najwięcej poprawek do beznadziejnej ustawy Donalda Tuska o kryptoaktywach, która to ustawa zabija rynek kryptoaktywów w Polsce. Z kartki natomiast czytała nieznająca pojęcia „blockchain” poseł Skowrońska, która należy do PO, a nie do PiS! Czyli partia Jarosława Kaczyńskiego, do której mam zaszczyt należeć, jest w absolutnej awangardzie walki o najnowocześniejsze rozwiązania dla Polski, a partia Tuska jest dokładnie na przeciwległym biegunie. Rozmawiajmy zawsze ad rem, a nie ad personam” – czytamy we wpisie polityka opublikowanym w serwisie X. 

Reklama
Reklama

Do wywiadu odniósł się też Rafał Bochenek. „Miała być spokojna niedziela, a Sławomir Mentzen nie odpuszcza. Ataki jego środowiska to bardzo długa tradycja. Te najostrzejsze – „PiS-PO jedno zło” – trwają już co najmniej od 2015 r. czyli na długo zanim pojawiły się sprawy, do których się dziś odwołują. Późniejsze wydarzenia w parlamencie pokazały, że tak naprawdę chodzi o atak na PiS” – wskazał polityk PiS w swoim wpisie, także opublikowanym w serwisie X. 

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński przysłuchuje się wypowiedzi Sławomira Mentzena z sejmowej mównicy
Polityka
Jarosław Kaczyński kontra Sławomir Mentzen. Jak rozwijał się spór między nimi?

„Głosowania i wypowiedzi Mentzena w wielu sprawach dowodzą, że prezentuje nurt zdecydowanie bliższy Tuskowi, a nam obcy: nie poparł wprowadzenia zakazu banderyzmu, chce wyprzedaży i prywatyzacji majątku publicznego. Zachowanie Nowej Nadziei w trakcie piątkowych głosowań w Sejmie w sprawie pana ministra Zbigniewa Ziobry obnaża rzeczywiste intencje jego ludzi. Skoro pod rękę z Tuskiem są w stanie popierać absurdalne prawnie zarzuty podszyte najgorszymi, negatywnymi emocjami, to równie dobrze wkrótce można postawić zarzuty panu prezesowi Kaczyńskiemu za program 500+, który w oczywisty sposób wpłynął nie tylko na poziom życia obywateli, ale także na pozytywne społeczne nastawienie do naszej formacji politycznej – a to, podążając logiką zarzutów wobec p. ministra Zbigniewa Ziobry, stanowiłoby korzyść osobistą” – stwierdził. 

Jak zaznaczył Bochenek, „w demokracji każda partia dąży do zdobycia przychylności różnych grup społecznych i ich życzliwości”. „To, co robi Koalicja 13 grudnia, a w czym pomaga jej pan Sławomir Mentzen, jest antypaństwowe i przeczy demokracji. Trudno, abyśmy tego nie krytykowali” – dodał. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Rafał Bochenek Sławomir Mentzen Janusz Kowalski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie relacje łączą Sławomira Mentzena z Jarosławem Kaczyńskim oraz PiS?
  • Jakie stanowisko zajmuje Sławomir Mentzen w sprawie współpracy Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością?
  • Dlaczego Sławomir Mentzen uważa, że trudno odróżnić działania PiS od PO?
  • Jak posłowie PiS reagują na wypowiedzi Sławomira Mentzena?
  • Jakie zarzuty stawiają politycy PiS pod adresem komentarzy Mentzena na temat ich działań?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Sławomir Mentzen – jeden z liderów Konfederacji – wielokrotnie sugerował, że jego ugrupowaniu trudno będzie wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli będą nim kierować między innymi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Teraz polityk mówił w rozmowie z Polsat News o swoich stosunkach z prezesem PiS oraz o ewentualnej współpracy z jego partią. 

Mentzen: PiS nagle zaczął głosić nasze hasła. Kiedy rządzi, trudno go odróżnić od PO

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej w Budapeszcie
Polityka
Romanowski radzi Ziobrze. „Skorzystałbym z możliwości ochrony prawnej”
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Którego z nich Polacy postrzegają jako „lepszego” polityka
Zbigniew Ziobro. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów
Polityka
Od pomocy ofiarom do skandalu. Na czym polega afera Funduszu Sprawiedliwości?
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Grzegorz Braun
Polityka
Europoseł Grzegorz Braun domaga się ochrony kontrwywiadowczej
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama