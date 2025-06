Sąd prosi o informacje: KPRM i SG wymijająco, MSZ i MON – milczą

Rubcow był na usługach GRU co najmniej od 2016 roku. Zwalniając szpiega z aresztu, nie zadbano o jego wcześniejsze osądzenie. Dopiero dwa tygodnie po jego wyjeździe prokuratura złożyła do sądu akt oskarżenia. Teraz przeprowadzenie procesu jest niezwykle trudne. Dlaczego? Szpiegostwo jest zbrodnią, obecność oskarżonego wymagana jest przynajmniej na pierwszej rozprawie – żeby zapytać go, czy się przyznaje i czy chce składać wyjaśnienia. Jeśli nie przyjedzie on do Polski – pozostanie bezkarny.

Problemem jest nie tylko obstrukcja ze strony KPRM. Jak pisała „Rz”, sąd zwrócił się także do MSZ i MON o podanie, w trybie informacji niejawnych, „warunków formalnoprawnych, jakie towarzyszyły wydaniu i przekazaniu stronie rosyjskiej oskarżonego”. Z tych dwóch resortów nie ma żadnej odpowiedzi. Z kolei Straż Graniczna zapytana o to, czy Rubcow może wjechać do Polski i na jakich warunkach (by wiedzieć, czy w ogóle może się on stawić się przed sądem) – udzieliła kuriozalnej odpowiedzi.

„Komenda Główna Straży Granicznej powiadomiła jedynie o zasadach przekraczania granicy polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej, bez udzielenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie Sądu Okręgowego, czy ten konkretny obywatel rosyjski może przekroczyć granicę Polski” – wskazuje nam sędzia Anna Ptaszek.

Rubcow, co można założyć, najprawdopodobniej jest na wniosek ABW wpisany do bazy Schengen jako „osoba niepożądana na terytorium RP ze względu bezpieczeństwa”. Taka wiedza dla sądu byłaby sygnałem, że musiałby wydać za nim list gończy.

Sprawa uzyskania informacji od służb zablokowała rozpoczęcie procesu

Występując w marcu do KPRM, innych ministerstw i SG, sędzia du Château zawiesił postępowanie do czasu wpłynięcia odpowiedzi. Niedawno jego decyzję uchylił Sąd Apelacyjny w Warszawie – ale potwierdził, że konieczne są te ustalenia.