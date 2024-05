Przedłużanie terminu zwrot VAT to nie pałka na podatników. Ważny wyrok NSA

Zdaniem sądu fiskus przedłużając termin zwrotu VAT nie musi dysponować dowodami na jego niezasadność. Ma przede wszystkim dochować warunków formalnych takich jak np. doręczenie postanowienia przed upływem terminu zwrotu. Natomiast okoliczności, które skłoniły go do uznania, że zwrot wymaga dodatkowego zweryfikowania mogą mieć właśnie charakter "ogólny".

WSA zauważył, że skarżąca świadczy usługi outsourcingu powiązanego z obsługą procesów finansowych, zakupowych, informatycznych, analitycznych oraz prawnych, zarówno dla klientów polskich, jak i odbiorców zagranicznych. Głównym jej odbiorcą jest kontrahent z Malty. I zdaniem sądu prowadzona przez spółkę działalność budzi wątpliwości z uwagi na świadczenie usług niematerialnych na rzecz firmy zagranicznej. WSA zauważył ponadto, że przyjęty przez skarżącą model transakcji zgodnie z przepisami o VAT pozwala na odliczanie podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, podczas gdy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz w miejscu siedziby nabywcy.

Zupełnie inaczej do sprawy podszedł NSA. Co prawda nie kwestionował praw fiskusa do przedłużania terminu zwrotu VAT, jeśli jego zasadność wymaga dodatkowej weryfikacji. Niemniej przypomniał, że ta weryfikacja nie tylko musi odbywać się w ramach określonych procedur. Ma też uwzględniać, że przedłużenie godzi w jedno z fundamentalnych praw podatników. A biorąc pod uwagę podstawowe zasady VAT, tj. neutralności oraz proporcjonalności, a także orzecznictwo unijne, sporna procedura powinna być zarezerwowana dla sytuacji wyjątkowych.

Jak podkreślił NSA jej stosowanie niesie za sobą określone obowiązki po stronie fiskusa. Nie może być ona traktowana jako blankietowe opóźnianie realizacji praw podatnika. Fiskus musi wskazać nie tylko na potrzebę weryfikacji określonych okoliczności, ale także to co budzi jego wątpliwości i wymaga dodatkowego sprawdzenia. Przy czym każde przedłużenie wymaga oceny pod tym kątem (oczywiście najbardziej przy pierwszym, a mniej przy kolejnych).

Weryfikacja zwrotu - zasady

W ocenie sądu w spornym przypadku problemy akcentowane przez fiskusa, które legły u podstaw kolejnych przedłużeń, są wyjaśnianie przez tak długi czas, że budzi to wątpliwości. NSA zgodził się oczywiście, że każda sytuacja podlega osobnej ocenie. Niemniej samo prowadzenie działalności w określonym modelu biznesowym nie może być powodem do przedłużania po raz kolejny terminu zwrotu (tak samo jak powiązania nie mogą być punktem wyjścia do tego). NSA zauważył, że w spornej sprawie po kolejnych przedłużeniach nie pojawiły się nowe okoliczności. Nic nie wskazuje również, aby kontrahent spółki nie rozliczał VAT.