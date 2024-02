Jaki odpis na fundusz socjalny i świadczenie urlopowe w 2024 r.

Porównując to do odpisu obowiązującego w drugim półroczu 2023 r. oznacza to podwyżkę o ok. 500 zł w przypadku pracowników zatrudnionych w tzw. zwykłych warunkach (z 1914,34 zł) oraz o ok. 670 zł w odniesieniu do zatrudnionych w szczególnych warunkach (z 2552,45 zł).

Wyższe świadczenia urlopowe w 2024 r.

U pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kwota odpisu podstawowego to maksymalna wysokość wypłacanego przez nich świadczenia urlopowego. W tym roku zatrudnieni, którzy pójdą na co najmniej 14-dniowy urlop, dostaną zatem co najmniej 500 zł więcej niż w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.

Odmrożona podstawa odpisów na zfśs

Tak wysoka podwyżka to skutek „odmrożenia” podstawy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przez wiele lat naliczany był od wynagrodzenia za dużo wcześniejsze lata. W tym roku po raz pierwszy od 2012 r. trzeba go ustalić od wynagrodzenia z roku ubiegłego.