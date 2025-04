Tymczasem dla rządu zarzut niespełnienia obietnic wyborczych staje się coraz trudniejszy do obrony, zwłaszcza że wcześniej fiaskiem zakończyły się próby zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Trybunale Konstytucyjnym, zablokowane przez prezydenta. Bilans działań na rzecz przywracania praworządności pozostaje zatem negatywny. W styczniowym sondażu większość badanych wskazała wręcz, że stan praworządności w Polsce uległ pogorszeniu.

Trzy kategorie neosędziów. Jak segregowani są sędziowie?

Projekt dzieli sędziów nominowanych po 2017 roku na trzy grupy. Największa grupa to „młodzież”, m.in. absolwenci krakowskiej szkoły, którzy nie będą karani za wejście do systemu w nieodpowiednim czasie i miejscu. Druga grupa to sędziowie, którzy przyjmowali nominacje, robiąc kariery w czasach PiS. Stracą oni obecny status i formalnie wrócą do swoich „starych” sądów, czyli do stanu zawodowego sprzed reform Ziobry. Aby jednak system orzeczniczy nie załamał się, będą mogli czasowo orzekać w obecnych sądach na zasadzie delegacji. Zgodnie z projektem uchwał nominacyjne obecnej KRS w ich sprawach będą jednak uznane za nieważne z mocy ustawy.

Trzecia grupa, licząca kilkaset osób, określana jako „czerwona”, to osoby, które przeszły do sądownictwa z innych zawodów, takich jak prokuratura, adwokatura czy uczelnie prawnicze. Stracą one status sędziowski i będą mogły wrócić do swoich poprzednich profesji. Zmiana ta szczególnie dotknie sędziów Sądu Najwyższego, którzy korzystali z tej ścieżki kariery. Sędziowskie emerytury stracą również sędziowie z likwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN.

Adam Bodnar zapowiada, że najbardziej krnąbrnych politycznie tzw. neosędziów czeka nie tylko utrata statusu, ale także postępowania dyscyplinarne.