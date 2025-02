Od tego typu analiz jest resort sprawiedliwości, komisja kodyfikacyjna nie ma takiego aparatu urzędniczego. Współpracujemy z ministrem sprawiedliwości, który zapewnił, że powstał specjalny zespół w ministerstwie. Ma on z chirurgiczną dokładnością analizować skutki proponowanych przez nas zmian dla sądów.

W rezultacie waszych projektów z wydziału karnego w sądzie w Opocznie zniknie trzech z czterech sędziów, z wydziału rodzinnego w Przasnyszu odpadnie 2/3 składu, z wydziału cywilnego w Kętrzynie niemal połowa. Takich przykładów jest zapewne więcej. Jak zamierzacie poradzić sobie z tymi brakami?

Prawidłowa obsada sądów będzie zachowana. Minister sprawiedliwości ma odpowiednie narzędzia, dzięki którym będzie mógł uzupełnić braki kadrowe, które mogą pojawić się w niektórych sądach. Mam na myśli chociażby: przydzielenie etatów asesorów sądowych, delegowanie sędziów do tych sądów, w których pojawiają się wakaty, przeniesienie etatów czy ogłoszenie konkursów na nowe stanowiska. Podobnych metod jest wiele i jestem przekonany, że minister na pewno z nich skorzysta. Poza tym w projektach proponujemy też możliwość pozostania tych tzw. neosędziów, którzy przed powołaniem uprawiali inny zawód prawniczy, na stanowisku referendarza w sądzie, w którym obecnie pracują. A zaznaczmy, że rola referendarzy jest niezwykle ważna i istotnie usprawniają oni pracę sądów. Jest też możliwość zwiększenia liczby personelu wspomagającego sędziów. Pytanie zasadnicze, które trzeba zadać, to nie takie, ilu było sędziów, ale ilu jest ich potrzebnych. I wracając do podanego przykładu: jeśli w danym sądzie aż 2/3 to wadliwie powołani sędziowie, to właśnie dowód na to, że jak najszybciej należy uchwalić przygotowane przez nas ustawy, żeby prawidłowo ukształtowana KRS mogła przeprowadzić prawidłowe konkursy.

Zakładacie w projektach usunięcie ponad połowy składu Sądu Najwyższego, czyli ok. 50 sędziów. Czy nie doprowadzi to do załamania tego sądu, w którym na rozpatrzenie kasacji trzeba już czekać długie miesiące, jak nie lata?