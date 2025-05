Prawu i Sprawiedliwości jeszcze długo czkawką odbijało się to, że politycy prawicy skandowali w polskim Sejmie nazwisko Donalda Trumpa, po tym jak wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych. Nie wspominając o wypowiedziach, w których prezydent USA zdradził się z tym, że jego celem jest reset w relacjach z Rosją. Postawa obecnej administracji Białego Domu wobec Ukrainy również nie budzi zaufania. PiS zaryzykował więc, że będzie to wszystko niejako żyrować.

Do tej pory PiS występował wyłącznie w roli klakiera Donalda Trumpa – w ostatnich tygodniach wyglądało nawet na to, że prawica zorientowała się, iż poszła w tym za daleko.



Fotografia z Donaldem Trumpem może więc okazać się walutą „tylko” dla żelaznego elektoratu PiS. „Tylko”, bo z drugiej strony wyborców prawicy na pewno zmobilizuje. Karol Nawrocki jest również prezentowany jako kandydat, który gwarantuje dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.



Politycy koalicji rządzącej nie wytrzymali ciśnienia, komentując pierwsze zdjęcia Karola Nawrockiego z Białego Domu

„Podnóżek Kaczyńskiego, niejaki Nawrocki poleciał do USA, żeby popatrzeć na Donalda. Pożar u nich, to mało powiedziane” – napisał na platformie społecznościowej X poseł Lewicy Tomasz Trela. „Nawrocki widział dzisiaj Trumpa. Ja go widziałem w sobotę w Watykanie. I też się razem modliliśmy. I też nie byłem sam” – w tym samym miejscu swój wpis opublikował Roman Giertych. „Sztab Nawrockiego wymyślił mu wycieczkę do ogrodów Białego Domu i serię fotek. Tak wyobrażają sobie poważne relacje międzynarodowe. Jak petentów” – skomentowała również w serwisie X Barbara Nowacka, ministerka edukacji narodowej w rządzie Donalda Tuska. „Rodacy! Wyobrażacie sobie Prezydenta RP, który przyjeżdża pod Biały Dom, patrzy z dala na prezydenta USA, zaczepia oficjeli w ogrodzie – i ogłasza, że to sukces? Ja też nie... Toż to większa siara, niż podpisywać deklaracje międzynarodowe przy cudzym biurku na stojąco, prawda?" – drwił na platformie społecznościowej X Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej, w latach 2013-2016 ambasador RP w Kanadzie.