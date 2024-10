Czytaj więcej Sądy i trybunały Komisja Wenecka o planach Bodnara: niedopuszczalna ingerencja w status neosędziów Ustawowe cofnięcie neosędziów na poprzednio zajmowane stanowiska jest niedopuszczalne. W przypadku unieważnienia powołania trzeba zagwarantować takim osobom drogę sądową. Prawo do wzięcia udziału w ponownym konkursie nie wystarczy.

Z protokołów posiedzenia komisji, do których dotarła „Rzeczpospolita” (z maja br.), wynika, że większość jej członków odrzucała tę koncepcję. Przykładowo sędzia Katarzyna Gajda-Roszczynialska, wskazywała, że weryfikacja indywidualna, jaka miała miejsce w Albanii, Mołdawii czy Ukrainie, dotyczyła indywidualnej sytuacji każdego sędziego (sędziowie byli ponownie weryfikowani ze względu na korupcję czy brak kompetencji). Natomiast polska sytuacja jest nietypowa, gdyż dotyczy wadliwej procedury, a zatem nie podlegają ocenie indywidualne cechy poszczególnych osób powołanych na stanowiska sędziowskie. Z tego względu – jej zdaniem – indywidualna weryfikacja nie jest właściwym sposobem na eliminację wadliwych powołań.

Podobne zdanie miał prof. Piotr Tuleja, sędzia TK w stanie spoczynku, według którego procedury vettingowe nie są adekwatne do sytuacji, w jakiej się znalazł polski wymiar sprawiedliwości.

Z protokołu wynika, że inni członkowie „ustrojowej” komisji kodyfikacyjnej opowiadali się za koniecznością zastosowania systemowej regulacji, a nie indywidualnej weryfikacji sędziów.

Zwłaszcza, że jak zauważał obecny na posiedzeniu Dariusz Mazur, „wybranie weryfikacji indywidualnej, gdyby nawet zostało przeprowadzone, nie gwarantuje, że w przypadku osoby, która nawet przeszła pozytywną weryfikację, strony procesu nie mogłyby podważać jej statusu, a na gruncie międzynarodowym orzeczenia wydane przez taką osobę nie byłyby kwestionowane”.

W jakim stopniu uwzględnione zostaną zalecenia Komisji Weneckiej

Pytanie, w jakim stopniu komisja ustrojowa uwzględni teraz zalecenia KW. – Wyjściowym założeniem do pracy nad projektem było odrzucenie koncepcji indywidualnych weryfikacji, bo przy tej skali wadliwych nominacji, z jaką mamy do czynienia, to utopilibyśmy system wymiaru sprawiedliwości na następnych kilkanaście lat we wzajemnym weryfikowaniu. Ale to było przed opinią KW, teraz więc spodziewam się burzliwej dyskusji – mówi jeden z członków komisji.