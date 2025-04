Pominięcie oznacza, że orzeczenie pozostaje w obrocie prawnym, ale dla sądów staje się niewidoczne. Natomiast uznanie wyroku za nieistniejący oznacza, że przyjmujemy, iż nie ma go wcale. Wcześniej uważałem, że bardziej przystające do naszego porządku krajowego jest pomijanie orzeczeń. Sam w 2020 r. rozpatrując sprawę o wykroczenie, pominąłem wyrok TK w sprawie odmowy wykonania usługi z powodu obecności w składzie sędziego dublera. Dziś bym uznał raczej takie orzeczenie za nieistniejące. Figura sententia non existens jest bowiem bardziej zakorzeniona w orzecznictwie. Co zresztą już raz zrobiłem w ubiegłym roku.

Wówczas sąd drugiej instancji nie podzielił pana opinii.

Tylko że jednym z głównych argumentów Sądu Okręgowego we Wrocławiu była właśnie teza, że sądy niższej instancji nie mogą uznawać za nieistniejące orzeczeń sądów wyższej instancji. Tymczasem sententia non existens nie jest instrumentem kontroli instancyjnej i nigdy nie była, dlatego sądy niższej instancji również mogą stwierdzić nieistnienie orzeczenia sądu wyższej instancji, jeśli istotnie spełnione są określone przesłanki. Czytając opinię rzecznika generalnego, mam pewną satysfakcję, bo ten właśnie stwierdził coś dokładnie przeciwnego niż Sąd Okręgowy we Wrocławiu. I zresztą pewnie nie tylko ja to odczuwam. Bowiem na stwierdzenie nieistnienia orzeczeń sądów w składach z neosędziami decyduje się coraz więcej sądów. Warto w tym miejscu dodać, że kiedy inna sędzia we Wrocławiu postąpiła podobnie, tj. uznała postanowienie wydane przez sąd z neosędzią w składzie za nieistniejące, prezes sądu zagroził jej skierowaniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego! To chyba najlepiej oddaje, na jakim etapie jest przywracanie praworządności w sądach. Być może teraz lektura opinii RG wywoła stosowną refleksję.

Chyba po raz pierwszy TSUE powiedział, że można kontrolować legalność sądu nie tylko w ramach kontroli instancyjnej.

To prawda. Proszę zauważyć, że w przeciwnym wypadku badanie właściwości sądu będącego ostatnią instancją byłoby niemożliwe. Można powiedzieć, że IKNiSP jest najwyższą z najwyższych instancji, ponieważ rozpoznaje skargi nadzwyczajne. A jak wiadomo, skargę nadzwyczajną można złożyć nawet od prawomocnego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Innymi słowy IKNiSP jest takim „nadsądem”, nawet w stosunku do SN. Nowatorstwo spojrzenia wskazanego w opinii polega na tym, iż jeśli RG mówi, że skoro IKNiSP nie jest sądem ustanowionym ustawą, a jednocześnie stoi najwyżej w hierarchii struktury sądownictwa (bo nie mamy tu żadnej dalszej instancji odwoławczej), to tylko sądy niższego rzędu mogą się odnieść do orzeczeń tego tworu np. w sytuacji, gdy sprawa trafia do nich z powrotem do ponownego rozpoznania. Innymi słowy rzecznik mówi, że istnienie stosunku hierarchicznego w strukturze sądownictwa nie może wykluczać możliwości przeprowadzenia weryfikacji statusu sądu.