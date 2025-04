W listopadzie 2023 roku w serwisie aripaev.ee pojawił się głośny artykuł autorstwa Koita Brinkmanna „Farmaceuci siedzą na końcu strzykawki hurtowni farmaceutycznych. Stracą pracę, jeśli zaczną gadać”. W tekście czytamy: „Minęło ponad trzy i pół roku od rozpoczęcia reformy farmacji, która wywołała burzliwe debaty i groźby pod adresem państwa, a mimo to w tym czasie w Estonii nie otwarto ani jednej nowej apteki”. W 2020 roku weszła w życie estońska regulacja przypominająca naszą Aptekę dla Aptekarza (AdA). A jaka jest aktualnie sytuacja w Polsce, po ośmiu latach funkcjonowania „naszej” ustawy AdA?

Polski UOKiK ostrzegał

Rok 2017 – projekt poselskiego projektu reformującego rynek apteczny, czyli polska AdA, był oceniany w Senacie RP. Miały to być przepisy, które zbawią polski rynek aptek i usuną wszelkie rzekome patologie w polskich aptekach. 5 stycznia 2017 roku Prezes UOKiK Marek Niechciał (sygn. DPR-071-3/17/EU) na prośbę Wojciecha Murdzka, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji ocenił proponowane przepisy. UOKiK nie pozostawił na projekcie poselskim suchej nitki. W ocenie Prezesa Niechciała „wprowadzanie w tak szerokim zakresie uregulowań zmniejszających swobodę konkurencji przebiegających na rynku detalicznej sprzedaży leków może prowadzić do ograniczenia powstawania nowych aptek i zmniejszania ich liczby, a w efekcie do wzrostu cen leków dla konsumentów. Prowadzić to może do sytuacji, w których w małych miejscowościach, właścicielem wszystkich aptek będzie jedna lub dwie osoby. Taki stan rzeczy może mieć negatywny wpływ na oferowane ceny produktów, co przekłada się na interes ekonomiczny konsumentów”.

Apteka powinna być dla pacjenta

W podsumowaniu swojej opinii Prezes UOKiK jednoznacznie wskazał, kto powinien być beneficjentem nowelizacji prawa farmaceutycznego. W swoim liście Marek Niechciał podkreślił, że ocena skutków regulacji nie uwzględniała interesów konsumentów. W piśmie możemy przeczytać, że „w uzasadnieniu projektu [AdA] zabrakło precyzyjnego wskazania, jaki wpływ projektowane regulacje zakładające ograniczenia podmiotowe, demograficzne i geograficzne w prowadzeniu aptek będą miały na ekonomiczne interesy konsumentów. W szczególności nie wskazano, jak regulacja rynku usług farmaceutycznych w Polsce wpłynie na ceny leków i ich dostępność. Nie można bowiem zapominać, kto jest nabywcami leków - także osoby ubogie. W obecnych realiach zakup leków przez te osoby wiąże się ze znacznym obciążeniem ich budżetu, zaś nawet stosunkowo niewielka różnica w cenie może być dla nich realnie odczuwalna. Jeżeli projektowana zmiana skutkować będzie podwyższeniem cen, to może przyczynić się to do powstawania sytuacji, w których pacjenci będący w złej sytuacji finansowej będą zmuszeni do rezygnowania z zakupu leków niezbędnych w procesie leczenia”.

Niestety, pomimo negatywnej opinii przed głosowaniem w Sejmie parlamentarzyści nie pokusili się o refleksję nad tymi przepisami i zostały one wprowadzone pomimo braku rzetelnej oceny skutków regulacji.