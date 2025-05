Władysław Kosiniak-Kamysz w Dniu Flagi: Bądźmy dumni z Biało-Czerwonej

2 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie RP, która ustanowiła to święto, weszła w życie w 2004 roku. Dzień Flagi RP nie jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia odbywają się jednak liczne uroczystości państwowe.

Reklama

Czytaj więcej IT Dzień flagi zyskuje na popularności Nowe święto choć ma już 21 lat, to wciąż dopiero zdobywa miejsce w świadomości Polaków. Dane Goog...

Władysław Kosiniak-Kamysz: Bądźmy dumni z naszych barw

- To jest niezwykły dzień. Po raz kolejny z udziałem pana prezydenta spotykamy się przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, by oddać cześć i honor naszym barwom narodowym, które nas łączą, które są wspólne, które towarzyszą nam we wszystkich najważniejszych chwilach, od narodzin do tych momentów, które są niezwykle wzniosłe, kluczowe – mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Była z nami biało-czerwona gdy się rodziła Niepodległa, była, gdy walczyliśmy o wolność Warszawy, Polski, Europy i świata w 1920 roku, towarzyszyła w każdej bitwie. Zatknięta jest w wielu miejscach, jak na Monte Cassino. Jest zawsze z nami. Jest nasza, wspólna. Chcę bardzo podziękować panu prezydentowi za 10 lat kultywowania tej tradycji – mówił Kosiniak-Kamysz. - Bądźmy dumni z naszych barw, bądźmy dumni z naszego dorobku, z tego, co jest wspólne. Bezpieczeństwo łączy się pod biało-czerwoną - dodał.